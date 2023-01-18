  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

18/01/2023

【FOCUS】綢繆衰退增撥備　裁員大軍續壯大

#裁員 #衰退
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　近半世紀以來首現的「增長」與「通脹」南轅北轍，令2023年開年即籠罩於愁雲慘霧。種種跡象包括，正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇調查顯示，有三分二首席經濟學家預期全球將現經濟衰退；投行巨擘大摩、高盛周二（17日）揭盅，第四季淨利按年分別暴瀉40%、66%，華爾街更紛紛計提信貸損失準備金；科網、投行、加密貨幣等行業裁員大軍繼續壯大……

 

大摩高盛放榜，淨利急縮水

 

　　2022年是因，2023年是果？跟世界經濟論壇（WEF）最新發布的經濟學家悲觀預期相似，羅兵咸永道本周針對全球4410名首席執行官的調查同顯示，73%的CEO預期全球增長未來12個月將下行，遠高於去年的15%。

 

 

　　強化此陰沉氛圍的，是陸續揭盅去年最後一季業績的華爾街大行。先看大摩，儘管財富管理業務淨收入達到創紀錄的66.3億美元，按年增6%，但淨利仍按年縮水40%至22.4億美元，投資管理、股債承銷、併購諮詢業務齊黯淡。

 

　　至於高盛，傳聞中的裁員3200人計劃非空穴來風，其第四季僅薪酬成本就高達38億美元，按年增16%，加上財富管理收入難比大摩風光，錄按年跌27%至35.6億美元，當季淨利按年暴瀉66%至13.3億美元。

 

　　聯儲激進加息帶動各大行第四季淨利息收入急升，按年計，高盛、摩通、美銀、花旗、大摩分別增173%、48%、29%、23%、11%。但與此同時，各行紛紛計提信用損失準備金，顯示看淡經濟前景。其中，摩通居首達23億美元，其次花旗18.5億美元，而美銀、高盛、大摩分別錄10.9億、9.7億、8700萬美元。

 

業務重塑應對不確定性激增

 

　　此外，將於周五（20日）公布第四季業績的貝萊德，已據報擬裁員約500人，為2019年以來首次，佔全球員工總數的2.5％。而擬下月公布的業績的瑞信，主席Axel Lehmann亦提前警告員工為獎金縮水做好心理準備，「數字不會好看」。

 

 

　　除了華爾街，逾百家科技公司踏入2023即加入裁員大軍，繼Meta、亞馬遜去年底宣布裁員1.1萬、1.8萬人後，追踪技術裁員的Layoffs.fyi數據顯示，開年至今已有104家科技公司裁員逾2.6萬人。加密貨幣行業同不遑多讓，繼Coinbase上周裁員25%後，火幣亦計劃裁員20%。

 

　　如何應對不確定性激增可能引發的連鎖危機？解決之道直指業務重塑。羅兵咸永道的調查就顯示，39%的CEO認為，如果公司繼續目前的發展路徑，十年內將經濟上難以為繼；而未來十年最有可能影響行業盈利能力的因素，首推用戶需求/偏好改變。看看被ChatGPT步步緊逼的搜索引擎巨頭谷歌，未來動向頗堪留意。

 

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#裁員 #衰退

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk