【美股星期三】黃偉康：日央行維持超寬鬆政策　Yen仲有得跌？投行業績大比拼！

嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

日本央行決定維持指標利率在負0.1厘，10年期國債孳息率目標為0％不變，並繼續透過大規模購債維持孳息率曲線控制。消息傳出後日圓（JPY）急挫，預計再下跌空間大嗎？重回5.5算屬過分進取？隔晚有兩間大行齊齊出上年第四季業績，高盛(GS)第四季收入及純利均遜預期，拖累股價挫6%；反觀其長期競爭對手摩根士丹利，雖然多項業務收入均跌，但盈利勝預期，收市升近6％，如何解讀投行間業績表現不一？投行整體仍面對甚麼風險？據報特斯拉(TSLA)早前在內地減價促銷有重大成效，推升上月內地車銷大增逾76％，利好隔晚股價升逾7%，惟單月車銷，始終未能充分反映內地新能源車市場是否真正回暖？

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