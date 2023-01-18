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18/01/2023

天生美麗，也要終生美麗

#理財 #節食
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，2023年剛來了不久，以農曆計的虎年又即將走到盡頭，迎來充滿希望的兔年。

 

　　俗語有謂：「苦盡甘來」，今次真的應驗了，但準確來說是「虎盡金來」。不是嗎？虎年剛開始，就迎來最惡劣的第五波疫情，令我們的生活起了180度的轉變。如今，要中招的都已中招（內地稱為陽過或陽康），不中的可能都不會中，因為香港社會已有一個龐大的免疫屏障。

 

　　中港也最終迎來萬眾期待的免檢疫通關，有不少因為疫情而被迫分隔兩地的家庭，終於可以面對面的「重逢」，而不是靠視頻了。而同樣因為疫情而失去了生意的朋友，相信也可以追回部分損失。有人謂，過去3年的損失，這次要3倍償還了。

 

　　即是說，當這隻老虎接近走到盡頭時，我們已經見到希望，甚至有實際的得益了。我在此跟姊妹們拜個早年，祝大家闔家團團圓圓，做生意的，今年事事順利，財源滾滾。

 

　　我在新曆2022年最後一篇文章中，送了一份新年禮物給大家，就是「生得漂亮是優勢，活得漂亮才是本事！」女孩子要努力經營好自己的人生，又美又有錢，更要健康！

 

　　今次我想跟大家分享多一個心得，希望可以為大家造就健康的人生。這是一位長輩告訴我的，他也身體力行地去實踐。

 

　　大家不是每天都嚷著要減肥嗎？每次吃東西的時候，都小心翼翼地控制食量，也盡量減少吃澱粉質和糖份的食物。我相信，這確實是有效的，事實上，我自己也努力去實踐。

 

 （istock）

 

　　我這位長輩還告訴我一個心得，其實要控制食量很簡單。那就是，當你按照正常的用膳時間進食時，如果時間到，例如7點食晚飯，而這時，妳又真的感到肚餓，就證明妳上一餐吃的份量剛剛好。如果到了吃飯時間，妳仍然不餓，就證明妳上一餐吃多了。

 

　　同一道理，如果未到吃飯時間就感到肚餓，證明妳上一餐少吃了。其實，只要恰如其分地吃，包括份量、食物種類和烹調方式，其實就是最好的保健方法。

 

　　我知道，很多姊妹們為了減肥而節食，但她們的節食是沒有章法的，這樣只會弄壞身體。我認為，既要身形Fit，更要身體健康呢！

 

　　希望以上的心得可以幫到大家在兔年活得漂亮，因為要做到終生美麗，是要每天去經營的。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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