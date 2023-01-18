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18/01/2023

精緻窮｜再窮都要買名牌？出街一定要Call車？盤點「精緻窮」5大特徵！即check身邊有無呢種人

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　農曆新年又到，傳統習俗大年初五要「送窮」，但近年社會出現一種名為「精緻窮」的生活方式，幾乎人人（尤其是剛出社會工作的年輕人）趨之若鶩！所謂「精緻窮」，就是指某些人對「精緻生活」過度沉迷，明明收入不高，卻抱著「錢賺來就是要花」、「再窮也不能窮自己」的態度，堅持追求名牌及奢華生活，結果變成入不敷支的「月光族」！你有沒有在過「精緻窮」的生活？即睇「精緻窮」的5大特徵！

 

【精緻窮】特徵1. 盲目追求名牌

 

　　「再窮也要買名牌！」絕對是「精緻窮」的格言。為了給人留下「高質」、「精緻」的好形象，「精緻窮」買東西時總會以「名牌」為考量，無論是手機、手袋、手錶還是服飾鞋履，幾乎不貴不買，全身行頭加起來隨時超出每月工資幾倍，好凸顯自己的身價！

 

【精緻窮】特徵2. 有無數個理由去説服自己花費

 

　　有些人花錢會比較小心，每次購物前總要給自己一個正當理由，以阻止自己的衝動消費！「精緻窮」卻不然，為了買到心頭好，哪怕明知是不理性消費，都會拋出無數個理由去說服自己或身邊人，譬如「錢賺來就是要花」、「錢要用掉才有價值」、「再窮也不能窮自己」、「錢再賺就有」、「穿得差就會被別人瞧不起」、「我只是在振興經濟」……

 

（《百萬同居計劃》劇照）

 

【精緻窮】特徵3. 沒有儲蓄習慣

 

　　「追求名牌＋無數個花錢理由＝無錢剩」是顯而易見的。在不少「精緻窮」的心目中，與其將錢放在銀行裏生利息（利息很低），不如將錢「用得其所」，所以人工一到手就立即拿去買、買、買，以滿足自己的大小慾望。試問抱持這種態度又怎能養成儲蓄習慣！

 

Read More：你有無儲錢習慣？原來香港人每月平均儲咁多錢！至少儲59萬先有安全感？年輕人「家用公價」係呢個數！

 

【精緻窮】特徵4. 出街一定要call車

 

　　雖然外表追求「精緻」，但骨子裏始終是「窮」，就算「精緻窮」把名牌通通披上身，日常出入也不可能有名車接送！所以有不少「精緻窮」外出時一定會call車（尤其愛call Uber），哪怕只是10多分鐘的車程，都不願意自降為「庶民」去乘搭巴士、地鐵等公共交通工具，務求能營造出一種優越感！

 

【精緻窮】特徵5. 愛裝闊綽

 

　　「精緻窮」不只對自己好，對身邊的朋友也好，不過這一種「好」並非完全出於真心，而是為了讓別人覺得自己很有錢，從而滿足自己的虛榮心！舉一個最明顯的例子是，很多「精緻窮」都會在用餐後結帳時說：「不用找贖！」但其實餘額可能只是幾元幾角！

 

　　說到這裏，大家有更理解「精緻窮」嗎？有發現自己或身邊人都在過「精緻窮」的生活嗎？其實想生活過得精緻一些，是每個人的嚮往，一點也沒有錯，只要大家負擔得起就可以！不然就要好好檢視自己的生活，不要為了炫耀而過度消費、製造表面的「風光」，而忽視了真實的生活！

 

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