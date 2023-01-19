逾2萬跨境學童 最快下月免配額來港面授 教局研遷校解決學額供求不均

【晴報專訊】教育局昨稱，會爭取下月1日起，讓跨境學童免預約配額回港面授，料最多涉及2.1萬人，正與內地商討各項細節，包括以快測代核酸檢測、專用通道及開放更多口岸等，但表明安排配套需時。

教育局稱正與內地商討各項細節，爭取下月1日起讓跨境學童免預約配額來港面授。（政府新聞處資料圖片）

另學界關注學生人數持續下跌，當局稱會考慮透過搬校平衡學額供求不均問題，又指不應用「本末倒置」方法去維持學校數量。

按當局早前公布，全港中學將率先在下月1日恢復全日面授。教育局局長蔡若蓮昨與傳媒茶敘時表示，將讓跨境學童免配額來港上面授課，正與相關部門商討安排，例如學界關注在內地做核酸檢測不易，可否以快測代替等，以往隨行接送人士、學童專用通道及「車上檢」等，亦會商討重啟。

研快測代核酸 校巴往返內地

蔡若蓮又稱，估計最多有7,000名中學生、1.3萬名小學生及900名幼稚園生會跨境上學，但相信部分學生已寄住在本港親戚家，亦有人打算在內地完成個別階段學習才回港上課，正向學校收集相關數據，了解學生及家長希望使用的口岸。對有校長建議開放香園圍口岸，她擔心放學返回內地的交通未必方便，又料校巴服務或要到下月中才可恢復。

教育局正與相關部門商討，跨境學童可否以快測代替核酸檢測。（資料圖片）

倘羅湖口岸未重開 或礙8成學生過境

北區中學校長會主席方奕亮稱，羅湖口岸若未能重開，勢影響約8成跨境生，要繞路到文錦渡或落馬洲過關皆不便。深港跨境學童家長會主席黃菁葒表示，有家長反映，學童證件已過期或未買齊校服，憂不夠時間準備，估計下月初有半數跨境學童仍要暫時上網課，希望學校最少維持網課安排到下月底。

另適齡學童減少的影響漸浮現，蔡若蓮重申，當局目標仍是希望達致「軟着陸」，會探討不同方法，如透過遷校解決部分地區學額供求不均。她解釋，個別舊區已難有發展空間，但有新發展區卻有需求，遷校可避免有需要的學童要跨區上課。她又強調，不能簡單審視學生人數與學校開班數字的關係，「（傳媒）次次話跌百幾班，最後都係少幾班」。

公社科內地考察料4月啟動 涉灣區短線團

蔡又主動提到，立法會議員鄧飛等提議錄取東南亞學生，惟她認為較難在基礎教育推動，因東南亞學童在港「無親無故」，當局發展教育應是為「培養自己人」，而非為維持學校經營，政府難以硬性保留學校數目，否則是本末倒置。

另高中公社科踏入第2年，科目設內地考察要求。蔡若蓮稱，相關安排已準備就緒，局方會安排同事北上「踩線」，自己亦會與校長試行，料到4月復活節可正式啟動，初步以大灣區內的短線團為主。對首屆學生下學年便升中六，有學校擔心未能趕及安排，她稱，目前距離復活節仍有3個月，可安排中五生優先回內地考察，故毋須豁免學科的相關要求。