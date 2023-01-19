中國國務院於1月14日宣布，任命中央駐港國安公署署長鄭雁雄，接替駱惠寧出任中聯辦主任這項消息來得比較突然。為何要匆匆換人，讓駱惠寧卸任？駱惠寧於2020年1月反修例運動期間來港出任中聯辦主任，有別於回歸以來歷任中聯辦主任都與香港有密切關係，駱惠寧幾十年都在地方工作，官至「省級一把手」。

當年他任中聯辦主任，已年過65歲退休之齡，來港前剛卸任山西省委書記，轉任全國人大財政經濟委員會副主任委員。由退居二線，到轉調到非常時期的香港，可謂「臨危受命」，駱惠寧掌管中聯辦期間，香港經歷重大政治變革，包括中央為港訂立《國安法》及「完善選舉制度」，遭受英美多國抨擊侵害「一國兩制」。因此駱惠寧可說是在艱難時期穩定香港局勢，而其表現也算稱職。

待社會運動平息後，駱惠寧便頻頻在民生及抗疫議題上「亮相」。2021年國慶前夕，中聯辦發起多場落區活動，駱惠寧親身探訪旺角「籠屋」住戶，稱「耳聞不如目睹」，親眼看到香港擠迫的居住環境，提到「安居」才能「樂業」，指出香港「必須加大力度解決住房問題」。

駱惠寧做得好端端，何故突然換人？從壞處去想，可能他犯了一些不為人知的政治錯誤；從好處去想，則這只不過是他的「功成身退」。而新上場的中聯辦主任鄭雁雄，令人面目一新，在於過往中聯辦主任均為中共中央委員或候補委員出任，但鄭雁雄既非中共中委，也不是候補委員。不同於駱惠寧的是，他出任國安公署署長之前，長期在廣東工作，是廣東汕頭人，應要比駱惠寧更熟悉香港情況。

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今年60歲的鄭雁雄，是廣州中醫學院中醫醫療專業醫學學士學位，歷任廣東省汕尾市人民政府市長、中共汕尾市委書記、中共廣東省委常委兼秘書長。2011年，廣東汕尾發生烏坎村事件，鄭雁雄在處理事件時，痛罵村民找外國傳媒出頭，指「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」、「像這樣負責任的政府你不指望，你指望國外幾個爛媒體！爛報紙！爛網站！好壞都顛倒了」。

看來鄭雁雄是個頗有個性的人物。果然，他早前在線發表2023年新春致辭，表示「由治及興」是習近平主席對香港的殷切期盼，也是所有香港居民的共同願望。而中聯辦和大家一樣倍加珍惜香港當前「治」的局面，熱切期望香港增強「興」的動能，進一步開創「由治及興」新局面。

其實香港「由亂到治」已委實不容易，目前的情況是各行各業都出現大量人流失，所以特首李家超才有「搶人才」的倡議。如今疫情稍為減退，經濟開始點滴復甦，如果說「治」，也頂多是「治」的開端，而新任中聯辦鄭雁雄則揚言要「由治及興」，人如其名，如雁的高飛，雄心勃勃，但特首李家超的擔子就百上加斤，任重而道遠。

「任重而道遠」是《論語・泰伯章》曾子説的一句話，原文為「士不可以不弘毅，任重而道遠。仁以為己任，不亦重乎？死而後已，不亦遠乎？」這也是當年前總理溫家寶訓示前特首曾蔭權所引述的話，但老實說，做好特首這份工已不簡單，「由治及興」，責任太重了。