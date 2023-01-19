東盟力拒冷戰重臨亞洲

菲律賓總統小馬可斯本月3至5日訪華期間，北京針對亞洲局勢發出一段份量「頗重」的宣示，這就是國家主席習近平向來賓提出的：「推動本地區擺脫冷戰陰影，免於陣營對抗，持續成為發展繁榮高地」。



菲律賓總統小馬科斯新年訪華，與東道主國家主席習近平討論防範冷戰陰影（美聯社）



小馬可斯來北京，是東道主在新年接待的首場外國元首「國是訪問」。本文特別打了引號，是因為當前似乎更為流行於稱為「國事訪問」。「國是」是有出處的，講得通俗一些，如果外交活動達到這個層級，則東道主和來賓就不會只是局限於簽幾項商貿協議，而是要為兩國間「大是大非」的問題做政治性定調。



自從中美所謂「激烈競爭」日趨白熱化以來，「冷戰」或「新冷戰」這兩個名詞頻密出現在中外的媒體評論，或一些西方政治人物的立場宣示中。例如，美國眾院新任議長麥卡錫，就明確主張對華發起制度性和系統性的冷戰。



中菲雙邊關係提「擺脫冷戰」



相反，北京官方在過去的表述中，卻一般僅限於提醒國際社會「防範冷戰思維」。在拜登入主白宮之初，北京甚至反對美方用「激烈競爭」來形容兩國關係，仍堅持「世界容得下中美」的一慣立場。



但這一回，習近平在迎接外國元首「國是訪問」時提出「擺脫冷戰陰影」，份量顯然非同一般，反映中方對國際形勢的判斷變得更為嚴峻，冷戰重臨亞洲已經成為「真實的威脅」。域內各國是加入還是抵制冷戰思維，似已成為北京對外發展友好關係時，一個「大是大非」的前提基礎。

冷戰曾給東南亞國家留下戰爭創傷（美聯社）



北京為何要在小馬可斯來訪時提出呢？從表面看，此舉似是提醒來賓，中方不會在防範冷戰重燃的問題上容忍太多灰色地帶，菲方在處理對華政策時，必須以慎重態度做出選擇。然而筆者倒是更傾向於相信，有關表述並不是一種提醒，而是反映了中菲雙方的首腦共識，而且這種共識在小馬可斯啟程訪華之前就已形成。



理由之一，是在外交程序上，作為如此高級別的元首訪問，雙方必然會事先就禮遇安排和彼此底線進行充分溝通。



理由之二，是東盟與中國建立穩定的政治關係，和互補的經濟鏈已呈趨勢。去年中共二十大結束後首位訪華的外國元首、越共中央總書記阮富仲也是來自東盟。在區域全面經濟夥伴協定(RCEP)去年初已經生效的基礎上，籌備多年的南海各方行為準則，極可能在年內正式簽署，恐怕沒有哪位參與國領袖會在此刻樂於節外生枝。



維多多:絕不讓冷戰流血慘案重演



理由之三，是保持地區政治穩定，力爭在全球經濟賽道上完成「彎道超車」，已成為東盟成員國的內部共識。就在小馬可斯結束訪華後不久，在東盟區內最為舉足輕重國家之一的印尼，總統維多多也就防範冷戰重燃的問題做出重要表態。



他於本月11日在總統府外發表聲明，羅列印尼過去發生的12宗大規模侵犯人權事件，包括在上世紀60年代冷戰時期的反共大屠殺，及90年代末的排華慘案，並矢言絕不會讓上述事件重演。



理由之四，是俄烏戰爭對東盟各國帶來了警示作用。這場戰爭令整個歐洲受到牽連，甚至是英、法、德等歐洲主要國家都陷入經濟停頓、通脹飆升、工業外移的困境。以此為鑑，亞洲如果重啟冷戰，導致區內任何一個衝突熱點爆發戰爭，東盟都難以置身事外，恐會步歐盟的後塵。



冷戰結束和全球化進程給東南亞國家帶來經濟發展窗口期，圖為越南首都河內車水馬龍（美聯社）



針對東盟國家對當前國際形勢的集體認識，新加坡前外長楊榮文日前作了一次很透徹的總結。他舉印尼早前主辦的峇里島G20峰會為例說，維多多總統「在美俄等大國之間關係緊張的背景下做了令人印象深刻的工作」，包括在峰會期間組織了首次習拜會。「這就是適合東盟的角色。我們不干涉，而只會表現出禮貌和尊重。」



楊榮文還表示:「當其他大國將他們在東南亞的存在視為一場零和遊戲時，他們就大錯特錯了。」因為區內國家歡迎所有大國來合作，而不僅僅是中國。



與東盟良好關係的前提



印尼總統維多多主辦G20峰會獲得成功，並組織中美「習拜會」（美聯社）



這位前外長的言下之意很清楚：東盟成員國擁有維多多這類成熟的政治精英，有能力維護國家和區域利益。確實，維多多一方面把高鐵工程批給中國，成功提升國內基建水平；另一方面又在積極推進與特斯拉的建廠合作，使得該國可能在未來的電動車市場，尤其是在東南亞市場扮演重要角色，不排除成為中國品牌的競爭對手。



因此，作為全球經濟的「增長綠洲」，東盟國家在政治上力爭遠離冷戰陰霾，是基於自身的利益，而非從服於「親中」還是「親美」的零和語境。在經濟發展層面上，東盟國家也不再只是滿足於對外資提供廉價勞動力，和開放消費市場的「蠅頭小利」。能否理解東盟的訴求並與之互補合作，將左右大國外交的成敗。