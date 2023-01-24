二手物品有價有巿場！「循環經濟」可持續經營模式，如何做到環保與盈利兼得？

世界經濟論壇估計，在過去20年服裝產量大約翻了一倍，2014年服裝購買量較2000年增加60%，但保留時間只是原來的一半，有指這「相等於每秒鐘就把一輛裝滿衣服的垃圾車燒毀或傾倒於垃圾堆填區中。」

在香港，港人家中囤積的衣物也不少，網上交易平台Carousell指出，香港用戶家中平均有43件不需要的物品可出售，當中以1964年至1980年的出生群組可棄物品的數量最高，平均高達49件。

近年來，全球的環保意識逐漸提高，不少人希望透過送贈或出售的形式，把舊衣物重新添上價值，促使轉讓及租賃二手貨品的「循環經濟」（Circular Economy）或「再商品」（Re-Commerce，包括轉售、租賃模式）在多地興起，成為一個嶄新的經濟模式。

美國的First Insight在2019年進行的一項消費者調查發現，Z世代（泛指1990年代末至2010年間出生的人），以及千禧一代（或稱Y世代，泛指1980年代及1990年代出生的人）中，不少人購買的服裝和鞋類幾乎都是二手貨，這使他們買到本來難以負擔的高質產品，同時也減少消費的碳足跡。

研究公司Cowen預測，到2024年「再商品」將佔服裝、鞋類和飾物市場的14%，高於2020年的約7%。轉售平台thredUp估計，到2024年僅服裝轉售就將成為一個價值640億美元的市場。

二手商品市場急速擴張，更蔓延到奢侈品。業內人士表示，只要是新款及沒有耗損瑕疵，奢侈品可用高達原價四分三轉售。名牌如Gucci、Jimmy Choo、Burberry等紛紛加入二手市場。而一線奢侈品品牌如愛馬仕（Hermès）、路易威登（Louis Vuitton）、香奈兒（Chanel）等則視這股二手風潮為一種威脅，不但蠶食新品的銷售空間，還影響定價能力。

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研究機構貝恩策略顧問公司（Bain & Company）預測，未來5年二手精品銷售額年增幅平均約15%，是新品預期銷售額的兩倍。二手奢侈品利潤高，名牌Stella McCartney的創辦人於2019年對傳媒表示：「時尚界每年有價值5,000億美元的廢物，對我來說是一個商機。」

這個數以億美元計的商機，也體現在經營二手奢侈品牌的網上平台The RealReal（TRR）身上，該公司2019年上市，集資3億美元，是循環經濟中第一間上市的公司，2021年上市的便有Poshmark和thredUP。由幾個新加坡大學生創立、在香港用戶眾多的網上交易平台Carousell，去年的估值也達11億美元，成為東南亞另一獨角獸（估值超過10億美元的初創企業）。

不過，一如其他共享經濟，這個新經濟模式在全球不景氣下備受考驗。TRR聲稱對出售的二手奢侈品有最嚴格的驗證，這也許造成沉重的成本負擔，以致上市幾年仍未有盈利，創辦人兼行政總裁更突然離職。而Poshmark和thredUP，自上巿以來身價分別大跌了78%和93%。去年10月初，Poshmark以16億美元售予南韓互聯網公司Naver Corp，比市值高峰時的73億美元大幅折讓近八成。

循環經濟既要追求環保，又要謀求盈利，經營難免會遇上重重挑戰，全球目前仍努力探求其可持續的營運模式。不過，相信憑著年輕人是非凡的想像力，加上日新月異的創新科技，必然可在不久將來尋找到環保與盈利兼得的理想方案。