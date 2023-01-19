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19/01/2023

大阪買水果攻略｜黑門市場專劏遊客？改去「大阪果欄」掃貨！日本人大推4個買當造水果熱點！自己食、買手信都啱！

#天滿市場 #大阪市中央批發市場 #CNY2023 #日本 #大阪果欄 #旅遊 #遊客 #黑門市場 #木津市場 #旅行 #生果 #手信 #自由行 #水果市場 #大阪自由行 #水果 #春節 #大阪 #農曆新年 #KKday Japan #玉出超市
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　農曆新年未到，很多人都已經提早跑到日本旅行！早前旅遊預約平台KKday Japan公布「2023農曆年春節期間最熱門日本城市」排行榜，其中大阪超越東京、京都位居第一！大阪作為日本第二大城市，向來以地道美食、娛樂活動和夜生活而聞名，絕對是自由行熱門目的地！以往大家去大阪自由行，總愛到黑門市場買當造水果回酒店吃，或帶回香港做手信，不過就怕被專做遊客生意的店舖「生劏」！想知哪裏買到又平又新鮮的水果？即睇！

 

【大阪買當造水果攻略】1. 木津市場

 

　　相比起遊客味濃的黑門市場，位於難波車站旁的「木津市場」就明顯較地道！擁有逾300年歷史的木津市場，是大阪其中一個最大型的批發市場，場內有超過150間商店，既賣生果，也賣海鮮、肉類、和乾貨等，而且價錢非常便宜，聽說黑門市場有部分店舖都是從木津市場取貨！難怪木津市場能享有「大阪果欄」的美譽！

 

　　提提大家，木津市場開得早又收得早，而且逢星期日休息，星期三亦會不定期休息，如果想去買水果，一定要早點起床出發！木津市場位於大阪市中心，交通算很方便，可乘地鐵到「大國町駅」下車，於1號出口，步行約5分鐘就到；或於「今宮戎駅」下車，步程同樣為5分鐘左右。

 

（圖源：木津市場官網）

（圖源：木津市場官網）

（圖源：木津市場官網）

 

木津市場

地址：大阪市浪速區敷津東2-2-8

電話：+81 6-6631-1131

營業時間：6am-11am（星期日和公眾假期定休，星期三不定期休息）；以官網時間表為準

交通：（御堂筋線、四橋線）「大国町駅」下車／（南海本線）「今宮戎駅」下車

網址：https://kizu-ichiba.com/

 

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