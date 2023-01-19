農曆新年2023 | Last Minute賀年送禮提案！10大必入手賀年禮盒：英國皇家認證松露朱古力／Rosewood貴氣雜錦禮盒／望月伯爵茶朱古力曲奇

每逢到農曆新年，大家都會入手不同的禮盒，用來拜年送禮。今年的新年禮盒，大家準備好了嗎？今次編輯為大家推介10款的過年禮盒，當中有英國皇家傳統手工朱古力、Rosewood貴氣雜錦禮盒及望月伯爵茶朱古力曲奇。要買就快手了！

新年禮盒│1. Charbonnel et Walker松露朱古力禮盒：英國皇家認證朱古力品牌

新年又怎可以不吃朱古力呢！英國皇家傳統手工朱古力品牌Charbonnel et Walker推出了3款限量松露朱古力禮盒，好像大人最愛的香檳酒心松露黑朱古力、甜入心的榛子蓉牛奶朱古力和小朋友必吃的士多啤梨忌廉朱古力，每款都各有特色。

香檳酒心松露黑朱古力 $228

榛子蓉牛奶朱古力 $228

而松露朱古力禮盒的盒子有3種顏色選擇，包括金色、紅色和啡色。盒子人有十二生肖「兔」再配以傳統中式花窗圖案及金箔，相當精緻得體。

士多啤梨忌廉朱古力 $228

價錢：$228

售賣點︰

中環置地店

地址：中環置地歷山大廈1樓104號舖

營業時間：星期一至六 上午11時至下午8時

電話：9303 6782

海港城店

地址：尖沙咀海港城海運中心3樓Kiosk K

營業時間：星期一至日 上午11時至下午8時

電話：9725 5782

新年禮盒│2. Rosewood賀年糖果盒：獨立包裝新春食品

第二款要介紹的是Rosewood賀年糖果盒，「瑰麗賀年糖果盒」主持新春食品，當中有9款食品，好像新年必食的紅瓜子、黑瓜子、糖蓮子、紅棗合桃，還有香口好味的芝麻曲奇、炸油角、迷你合桃酥及果仁酥。每款口味各兩包，而且全部都是獨立包裝！

瑰麗賀年糖果盒 $528

價錢：$528

購買連結：瑰麗賀年禮品

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside 香港瑰麗酒店

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