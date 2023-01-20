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20/01/2023

女股神絢爛歸於平淡？！

#女股神 #Catherine Wood #方舟投資
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

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　　曾幾何時，人稱女股神，或木頭姐的Catherine Wood，因為食正科技股大升的潮流，一度聲名大噪，鋒頭還要蓋過男股神的巴菲特。不過，隨著科技熱潮退卻，Catherine Wood操盤的幾隻科技股ETFs，過去一年的表現，可以用不忍卒睹來形容。
　

（shutterstock）

　
　　首先，讓我簡單介紹一下Catherine Wood。她於2014年創立ARK Investment（下稱方舟投資），並以交易所買賣基金的方式（Exchange Traded Funds，下稱ETF），將她管理的基金上市，方便投資者買賣，但管理費就像一些被動型，即追蹤某指數的基金一樣低廉，每年大約0.75%。
　
　　方舟投資於2014年9月和10月，先後推出4隻ETF，主題分別是新一代互聯網、自動化技術和機械人、創新科技和基因學，其中創新科技目前成為方舟投資的旗艦ETF，也是最受歡迎和資產值最高的ETF。
　
　　到了2019和2021年，再成立一隻金融創新和太空探索的ETF，而這6隻ETFs都是主動管理的，其實跟市場上傳統的主動型基金一樣，都是由Catherine Wood領導的投資團隊負責。
　
　　但於2016和2017年時，方舟投資正式推出兩隻追蹤指數的ETFs，一隻是3D打印，另一隻是以色列創新，即是說，這兩隻ETFs不是自己操盤的。
　　　
　　Catherine Wood的投資取向可以用兩個英文字概括，那就是Disruptive Innovation，中文可以譯做「顛覆性創新」。
　
　　她認為最具顛覆性的範疇包括基因科技、機械人技術、區塊鏈和人工智能等等。因此，方舟旗下的基金，都以這些範疇為主題。
　
　　Catherine Wood真的很破格，她管理的ETFs，透明度比傳統基金高很多，最明顯的例子是她每日會更新ETFs的持倉，讓投資者可以即時知道基金的持股變化。
　
　　過去兩年，科技股進入調整期，連已經賺大錢的大型科技股也要跌，更何況一些未賺錢的中小型科技股？而Catherine Wood正正會挑選很多未賺錢中小型科技股，我整理了該8隻ETFs去年的表現，以及5年回報和成立至今的回報，大家請參看附表。
　

　
　　不如等大家消化一下，過完年之後再跟大家分享我的看法。在此祝大家兔年動如脫兔，龍馬精神，投資得心應手。兔年見。
　

 

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