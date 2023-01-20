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20/01/2023

雀友召集！商場新春麻雀主題打卡位！3米高巨型麻雀裝置+十三么長廊！睇展品認識手雕麻雀美學、製作專屬WhatsApp貼圖

#黃大仙中心 #麻雀 #新年 #黃大仙 #展覽 #打卡 #農曆新年 #打麻雀 #CNY2023
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Text: Sammy Leung Photo: Ashley Tsoi

 

　　新年去了黃大仙祠後，沒有安排其他節目？又不想回家？大家可以去黃大仙中心北館，最近黃大仙中心推出以麻雀為主題的「雀藝－尋覓麻雀美學」展覽，展覽內除了有2大打卡位，還展出了多種麻雀珍品。看完之後，編輯覺得自己對麻雀的認識加深了不少。

 

「雀藝－尋覓麻雀美學」展覽

 

黃大仙中心：雀藝－尋覓麻雀美學

 

　　説到農曆新年的指定活動，一定是和家人、朋友「打麻雀」。黃大仙中心和「麻雀獻藝」合作，推出了「雀藝－尋覓麻雀美學」主題活動，大家可以從中多多了解麻雀製作工藝這項非物質文化遺產項目。先來看看2大打卡位。

 

打卡位1. 3米高巨型麻雀打卡裝置

 

　　位於黃大仙中心北館的3米高巨型麻雀打卡裝置，以橙黃色為主調，「happy, go, lucky」字眼配上巨型麻雀、通花鐵閘、麻雀圖案等，真的充滿濃厚的中式、港式傳統味道。

 

3米高巨型麻雀打卡裝置

 

打卡位2. 巨型麻雀打卡長廊

 

　　另一邊廂，巨型麻雀打卡長廊上放了14隻色彩繽紛的巨型麻雀，一字排開，部分麻雀印有特別的圖案。仔細看就會發現，這是「十三么」，可以叫糊了吧？這副牌真的很打卡able，不知道去拍照後，今年會不會更旺，可以大殺三方呢？

 

巨型麻雀打卡長廊

巨型麻雀打卡長廊

 

下一頁：即睇「麻雀美藝」展覽！

 

 

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