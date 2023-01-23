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23/01/2023

「未來明星產業」未必有得賺？市場共識愈大，錯誤機率愈高？巴菲特一句話道出投資真相！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

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    本欄逢周一更新

　　人棄我取，人多的地方不要去，這個道理人人都知道，不過在資本市場中，大部份人都趨向追逐題材。

 

　　每年一月份在拉斯維加斯舉行的消費電子展CES，往往是全世界科技產業突破的第一聲號角，幾乎人類所有重要的科技產品新潮流都會在CES舞台展出，自1970年代開始的錄影機、CD機、電腦、平板、手機、智能家電，一路到今年的自動駕駛汽車，都選擇在CES的舞台上響起產業主流的轉變。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　現在大家琅琅上口的未來趨勢，包括AI、6G、Crypto、NFT、無人駕駛汽車、電動車、高速運算等，你知我知他知，每個人都知道這是未來趨勢，認為投資這些就會賺錢。事實上沒有這種好事情，市場看到這個業態是未來產業沒有錯，可是到最後誰會勝出？仍無法預測。

 

　　一般人很容易迷信未來的明星產業，即使現在仍然虛幻。例如元宇宙，怎麼知道到最後誰會勝出？又如近兩年的Tesla，多少人葬身其中？投資是針對企業，而非產業，明日之星的產業仍需要痛苦的磨合期，這也是熱門股的陷阱。

 

（圖片由作者提供）

 

　　在歐美，九成的StartUp活不過一年，能活個五年的只有1%，到這1%做對了甚麼呢？

 

　　這段時間新創企業通常最關注的就是籌措資金，招聘團隊、建立市場、定義產品，還要給客戶帶來甚麼好處等價值主張，下一步通常就是最關鍵，就是進入市場的策略，定義產品要賣給誰？如何賣？又或者產品不成熟，犯錯的成本很高，還有燒錢的財務風險。

 

　　以Uber為例，他在2009年創辦的時候用三架車開始測試，2010年才正式上線，在2013年到2020年營收成長百倍，但虧損嚴重，到了2019年上市的時候，在全球超過10,000個城市提供服務，成為我們生活的一部分。

 

（圖片由作者提供）

 

　　市場還有一個有趣現象，當市場對於某件事形成80%共識的時候，最後證明這件事是錯誤的機率，也高達80%。

 

　　馬雲曾經講過，像他這種甚麼技術都不懂的人都能夠創業，而且小有成就，至少可以證明一點：80%的人都可以成功。

 

　　相信有很多有夢想的人都會因為馬雲這句「80%的人都可以成功」備受鼓舞，但為甚麼馬雲成功了，而馬雲口中認為那些應該成功的人卻沒有成功？

 

　　這種現象也不難理解。有堅實統計數據支持的「82法則」顯示，在任何一種競局，贏家只占20%，輸家有80%。如果有80%支持者的市場共識是對的，「82法則」豈非要倒過來重寫？

 

　　2022年美元兌日圓一度來到150，市場認為還會持續往160、170挺進，但美元卻已升不動。又或者是，2022年初大家看股市可能升到30,000萬點，結果卻是一番震撼教育；當市場形成共識時，其實都是很危險的。

 

　　自信，是一個簡單到不能夠再簡單的詞語，但要做到自信也並不容易，特別是一個重大決定面前做到力排眾議，做一次力排眾議的事，可能也還容易，難能可貴的是一直保持力排眾議的自信。而這個特性往往是成功創業的重要基因。

 

　　馬雲在創業的過程中，一直強調的是，永遠對自己說Yes，因為他知道，很多時候靠別人說服往往是犯錯的開始。

 

（圖片由作者提供）

 

　　市場追逐熱門產業的時候，巴菲特的這一段語錄，也可以提供一些省思。例如當年著名的網路泡沫，雖然大家都認為未來是網路的世界，市場都認知業態會往這邊發展，但誰能夠脫穎而出？

 

　　巴菲特說：「即使查理和我可以清楚看見某個產業的業態成長情勢，也不意味著我們可以自以為能成為主導業界激戰的裁判。」

 

　　因為根本無法論斷誰輸誰贏。

 

 

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