新年好去處2023｜兔年商場打卡行大運特集！懷舊大白兔花卉展+限定店 / 15呎巨型桃花樹 / 夢幻愛の迷宮、大桔滑梯！同場：超筍新春購物優惠

農曆新年話咁快就到，新春除了拜年、飲茶，近年其中一個環節就是打卡喇！皆因近年各區大小商場都揼本製作大型新春佈置、搞市集，讓大家又玩又買兼打卡影相。今年大家會去邊個商場？編輯精選了以下最正兔年商場打卡位，一家人式影靚相、行個大運，開心過兔年！

兔年商場打卡行大運推介 | 1. 太古廣場：童年回憶返晒嚟！大白兔花卉新春裝置+主題限定店買芒果味大白兔糖

經典糖果品牌「大白兔」是不少港人的童年回憶，今個新年「大白兔」來到太古廣場！商場打造出由過萬朵花組成的「大白兔花卉新春裝置」，以及首度於香港亮相的大白兔限定主題店。

大白兔花卉新春裝置由著名香港花藝師鄭蘶創作，整個花卉裝置精心挑選逾 50 種絹花及永生花，合共逾20,000支花束，錯落有序的設計令每個角落盡顯繽紛色彩，打造一個百花盛放、生氣勃勃的花園。

而主題店售賣一系列大白兔奶糖主題商品，以及全新口味的大白兔奶糖，包括首度推出限定版芒果口味大白兔奶糖、多款大白兔奶糖口味的禮盒等，不論送禮自用都適合！

太古廣場「大白兔花卉新春裝置」

日期： 即日至2023年 2月5日

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