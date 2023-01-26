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26/01/2023

多個政黨撑再派消費券 學者倡針對基層派糖

#預算前瞻 #消費券2022
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　　【晴報專訊】現屆政府下月22日發表首份財政預算案，多個政黨昨均支持再派消費券，但選委議員江玉歡明言不贊成全民派發。有學者指，本港經濟復甦步伐未明朗，續派消費券可維持消費信心；惟亦有學者認為，全民派消費券或未必可再提振本地零售業，在財爺預告千億財赤下，可針對基層「派糖」。

 

（資料圖片）

 

　　自由黨邵家輝昨稱，遊客目前未能馬上來港，經濟亦積弱3年，冀財爺最後一次派消費券，助市民及業界度過難關。選委界議員陳沛良亦建議，上半年再派5,000元消費券，料涉款約300多億元是政府可承擔水平，但長遠要擴闊稅基。民建聯則要求派發不少於5,000元的消費券，經民聯主席盧偉國亦希望再派1萬元消費券，認為不論金額都有助提振市道。

 

　　去年預算案2月底發表後，首階段消費券在4月初派發。樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基指，過去兩年派消費券對經濟均有1%提振作用，而復甦仍有不穩定因素，「突然唔派等於收縮1%」，而全民派發可節省審查成本，建議再分期派1萬元。

 

千億赤字仍派錢 「民粹大於實際」

 

　　但選委議員江玉歡指，3年疫情令本港元氣大傷，全民派消費券不負責任，未來應靠遊客提振經濟，而非靠消費券促進內部消費，倡集中協助基層老弱。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦指，去年10月再派消費券後，11月零售業銷貨值不升反跌，反映港人已「留力」出外消費，若再限制用途又只可令個別行業受惠，倒不如集中助基層。他稱，港滙強勢令本港對旅客的吸引力下降，經濟復甦或慢過預期，但「派糖」的民粹作用大於實際需要，且港府依賴賣地及印花稅收入，市道轉差時政府收入會下降，在潛在千億赤字下，情況亦要正視。

 

　　另香港展覽會議業協會常務副會長黎可怡稱，多個國際大型展覽已敲定恢復來港，料第二季會有較明顯復甦，但承認人手流失是一大挑戰。李兆波建議可資助受疫情影響的行業吸引舊人回流，對從業員生計及行業皆有利。

 

轉載自: 晴報

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