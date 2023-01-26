涉滿身酒氣追打警員 坪洲菲裔漢遭轟3槍 警方︰生命受威脅開槍合理

【晴報專訊】坪洲前晚發生警員開槍事件，2名警員晚上10時許處理一宗噪音投訴時，屋內一名菲律賓裔男子突對其中一名警員「叉頸」，致其出現血痕，警員在警告無效下向該男子連轟3槍，疑犯事後送往東區醫院，情況危殆。

現場片段顯示，中槍的43歲菲裔男子左腹受傷倒地。（電視片段截圖）

警方稱初步調查顯示，施襲者滿身酒氣、行為兇殘，相信警員事發時確實感到生命受威脅，認為使用槍械屬合理。

警方初步調查顯示，施襲者事發時滿身酒氣、行為兇殘。

現場是坪洲永安街6號一個單位，涉事單位內共有4男4女，當時正進行燒烤派對。水警總區刑事部署理警司歐陽基表示，前晚8時許2警員前往單位處理噪音投訴，由於現場人士在警員作警告後調低聲浪，警員事後離場；惟晚上10時40分警方再接獲噪音投訴，遂再派2名警員到場處理，期間有一名男子向他們施襲。

拘另一人涉阻差辦公襲警

歐陽基稱，施襲者約1.8米高、身形魁梧，突然大力抓着其中一名警員頸部，並將其推下樓導致受傷，頸部出現血印。他形容，疑犯當時滿身酒氣、行為兇殘且持續追打警員，表現兇暴，現場警員在認為生命受威脅、以及身體可能受嚴重傷害下，在警告無效後向疑犯開了3槍，但未提及男子當時是否持械，現場另一名33歲男子亦涉阻差辦公及襲警被捕。

現場片段顯示，中槍的43歲菲裔男子左腹受傷倒地，用手按着傷口期間突鬆手，施襲者友人則跪地向警員道歉，地上遺下一枚彈頭及帶血紗布和衣物。傷者之後由直升機送往東區醫院救治，情況危殆，2名涉事警員則送往律敦治醫院。

消息稱中槍男中環經商

據悉，中槍男子在中環做生意，是涉事單位住戶的朋友。有附近居民表示事主平日為人親切，並會在假期於事發單位聚會，但聲量不大，質疑警方是否需連開數槍；亦有目擊者指涉事單位已吵了一整日，事發時警員一直未能制服事主，認為開槍合理。

翻查早前曾修訂的《警察通例》，列明警員在面對致命武力攻擊，即「以毆打行動意圖引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷」時，才可使用槍械等致命武力，但強調人員可因應情勢決定使用何種程度的武力。