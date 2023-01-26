  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

26/01/2023

涉滿身酒氣追打警員 坪洲菲裔漢遭轟3槍 警方︰生命受威脅開槍合理

#開槍 #坪洲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】坪洲前晚發生警員開槍事件，2名警員晚上10時許處理一宗噪音投訴時，屋內一名菲律賓裔男子突對其中一名警員「叉頸」，致其出現血痕，警員在警告無效下向該男子連轟3槍，疑犯事後送往東區醫院，情況危殆。

 

 

現場片段顯示，中槍的43歲菲裔男子左腹受傷倒地。（電視片段截圖）

 

　　警方稱初步調查顯示，施襲者滿身酒氣、行為兇殘，相信警員事發時確實感到生命受威脅，認為使用槍械屬合理。

 

警方初步調查顯示，施襲者事發時滿身酒氣、行為兇殘。

 

　　現場是坪洲永安街6號一個單位，涉事單位內共有4男4女，當時正進行燒烤派對。水警總區刑事部署理警司歐陽基表示，前晚8時許2警員前往單位處理噪音投訴，由於現場人士在警員作警告後調低聲浪，警員事後離場；惟晚上10時40分警方再接獲噪音投訴，遂再派2名警員到場處理，期間有一名男子向他們施襲。

 

拘另一人涉阻差辦公襲警

 

　　歐陽基稱，施襲者約1.8米高、身形魁梧，突然大力抓着其中一名警員頸部，並將其推下樓導致受傷，頸部出現血印。他形容，疑犯當時滿身酒氣、行為兇殘且持續追打警員，表現兇暴，現場警員在認為生命受威脅、以及身體可能受嚴重傷害下，在警告無效後向疑犯開了3槍，但未提及男子當時是否持械，現場另一名33歲男子亦涉阻差辦公及襲警被捕。

 

　　現場片段顯示，中槍的43歲菲裔男子左腹受傷倒地，用手按着傷口期間突鬆手，施襲者友人則跪地向警員道歉，地上遺下一枚彈頭及帶血紗布和衣物。傷者之後由直升機送往東區醫院救治，情況危殆，2名涉事警員則送往律敦治醫院。

 

消息稱中槍男中環經商

 

　　據悉，中槍男子在中環做生意，是涉事單位住戶的朋友。有附近居民表示事主平日為人親切，並會在假期於事發單位聚會，但聲量不大，質疑警方是否需連開數槍；亦有目擊者指涉事單位已吵了一整日，事發時警員一直未能制服事主，認為開槍合理。

 

　　翻查早前曾修訂的《警察通例》，列明警員在面對致命武力攻擊，即「以毆打行動意圖引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷」時，才可使用槍械等致命武力，但強調人員可因應情勢決定使用何種程度的武力。

 

 

 

轉載自: 晴報

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#開槍 #坪洲
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk