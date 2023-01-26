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26/01/2023

應對3種衰退的投資策略

#投資 #衰退
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　　「今年會出現經濟衰退」已是市場共識。瑞信的陶冬本月中在《經濟通》指出，市場及央行的焦點不約而同由通脹轉向衰退，而股、債市場對全球衰退的判斷卻各有分別。

 

　　陶冬認為，美、歐及中國3大經濟體正面對迥然不同的經濟。歐洲經濟有多差取決於俄烏戰事的發展，而歐經濟也有很多結構性問題亟待解決。美國經濟或不至陷入衰退，但稍有差池，便可能出現負增長，其中能否解決工資與物價同步攀升仍是一大疑問。

 

　　至於中國，國家在沒有通脹壓力下，怎樣把房地產重新推回穩定、均衡及可持續增長的軌道，對國家經濟最為重要，也將影響著全球經濟。

 

（istock）

　

　　如果像陶冬分析，3大經濟體對全球經濟舉足輕重，那今年全球似真的難免步入衰退。投資者可怎樣投資部署？除看全球通脹、企業盈利，以及美儲局的貨幣政策外，還須看經濟衰退屬深度、輕度，或美儲局最期望的「軟著陸」哪一種情況。

 

深度衰退:防守及科技股

 

　　深度衰退的特徵最明顯，包括企業盈利大幅下降、失業率飈升等。在深度衰退的情況，那些對經濟表現較敏感的股票會受重創，因其估值主要看盈利。經濟敏感股包括從事材料、工業、銀行、非必需品等業務的企業。相反，對經濟不敏感的股票則盈利穩定，例如從事生活必需品、公用事業等防守型股票都屬這類，可看高一線。

 

　　若處深度衰退，要防守，債券可說是不二之選。今年債券會被看好，因為:一、債息即將見頂；二、債券價格已見底，反彈機會大，何況債券4至5%利息回報仍甚吸引。

 

　　不過，在深度衰退的情況，通脹會更快受控；當美儲局轉向減息救經濟，市場便會V形反彈，而其中科技股更被看好。因為科技股的估值來自對未來盈利的預期，較少受當前深度衰退的影響，而美儲局轉向，提前減息，也將有利科技股。當然，這並不是說科技股只升不跌，而是說它們所受到的影響相對有限，其中也只有具韌力和爆發性，有「護城河」即穩定的商業模式和現金流的科技股，才可生存。

 

　　策略上，投資者可採均衡的槓鈴策略:一半投資於極端防守性的股票；另一半投資於極端進攻型的，例如科技增長股。

 

輕度衰退:銀行股可取

 

　　以今時發展，最有可能出現的是輕度衰退。由於它有更多不確定性，買與沽的訊號較模糊，故在3種情況中，以它的難度最大。企業盈利會開始下跌，投資者宜避開從事非必需品業務的經濟敏感型企業。

 

　　雖然銀行也對經濟敏感，經濟不好，銀行股價原難有表現，但輕度衰退對經濟卻不會造成很大傷害。只要銀行資產負債表健康，息口仍持續高企，銀行便可繼續以高息放貸，盈利會較樂觀。

 

　　值得留意的是，無論出現深度或輕度的衰退，相信醫療股都會有不錯的表現。因為它們有極高的定價權，而且是必需品，業績不會太受影響。例如2008及2020年，美國醫療股表現便優於大市（圖一），而它們也不像純防守性的股票般被捧得過高。

 

 

軟著陸:材料、金融、能源、房託

 

　　至於美儲局最期望的經濟軟著陸，市況反而可能最差。因為經濟雖放緩，卻仍有增長，通脹降溫慢。而美儲局亦不敢提早減息，甚至會維持高息不變，估值便難以釋放。

 

　　在這情況下，科技股中的增長股未必是個好選擇。科技股估值被遏抑愈久，股價拖拉愈大，拖慢了反彈步伐。另防守股也可能受創。當經濟軟著陸，或可讓經濟敏感股有表現的機會，尤其是材料、金融兩大板塊的表現可能會優於大市；如高息環境持續，銀行股亦可考慮。

 

　　能源股在經濟持續衰退，需求會不斷上升，故可選擇。至於與收租相關的房地產信託基金(REITs)板塊，因軟著陸可讓勞動市場保持熱度，利好租務。

 

　　今年企業的盈利的確難以提升，但博風雨過後股價可以表現佳（圖二）。今年會否重演2009及2020年的情況？如是，科技增長股便可博風雨過後而來的反彈，但估值何時釋放，就很難說得準。無論今年出現哪種衰退情況，投資者都需要因應經濟及市場狀況，調整策略。例如美儲局轉向較遲，便會有更長牛皮，或波動市，投資者便要隨機應變。

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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