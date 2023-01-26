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26/01/2023

達沃斯語境稍改，日央行政策未變

#達沃斯 #日本銀行 #拉加德
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　上周傳來三個聲音，推動了全球風險資產市場的價格波動。第一個是IMF總裁指出，全球經濟情況可能沒有當初想像的那麼壞，市場對經濟前景的整體情緒有所改善。第二個是日本銀行拒絕調整對債市的干預政策，日圓大幅轉弱。第三個是美國的12月零售數字差過預期，PPI的漲幅也低過預期，disinflation（非通脹）的呼聲漸高。資金仍在權衡經濟放緩的數據訊號和美歐央行維持緊縮政策的表述，資產價格走勢各異。

 

　　今年以來走勢淩厲的S&P500在上周回檔，不過納斯達克上揚。歐洲股市下跌，亞洲股市上漲。憧憬中國經濟重啟，國際原油價格繼續攀升，天然氣價格下挫，大宗商品保持好調。

 

　　在瑞士達沃斯召開的世界經濟論壇上，發言者對今年經濟的總基調有所改善。IMF總裁格奧爾基耶娃認為雖然俄烏衝突持續，利率不斷上升，生活成本高漲，但預期全球經濟將在今年觸底反彈，「情況比兩個月前想像的沒有那麼差」。這是IMF半年以來最樂觀的言論，預計很快會上調經濟增長預測。國際能源組織作出了對石油需求的樂觀預測，「接近半數的增長來自中國優化疫情管控政策」。達沃斯論壇其他講者（包括中國副總理劉鶴）對本國經濟的評論，也多數正面。

 

（CNS資料圖片）

　

　　至於央行的言論，就維持審慎的態度。歐洲央行總裁拉加德誓言，繼續收縮的路線。聯儲副主席布蘭納達則強調，應付通脹「需要時間和決心」。相對於央行們的強硬姿態，經濟數據越來越疲軟。美國12月份零售環比下降1.1%，大幅差過經濟學家的預測，12月數字也被下方修正。購買力被蠶食和按揭利率被上調的雙重壓力，明顯反映在消費信心上。與此同時工業產出和PPI數據也很不理想，市場對美國經濟前景的評估更加謹慎，不過這個對市場意味著什麼，觀點卻有分歧。除了硬著陸派和軟著陸派之外，disinflation（非統張）的說法最近較有市場。disinflation和deflation的差別在於前者無需陷入衰退。

 

　　日本銀行在1月18日的例會上決定維持利率政策不變，選擇不調整收益率曲線管理（yield curve control，YCC）政策，市場大感意外，日圓對美元匯率暫態暴貶超過2.5%。BoJ在上個月出乎意料地宣佈將對十年期國債的干預區間，從正負0.25%擴大到正負0.5%，被市場認為是政策改變的前奏。去年美國聯儲啟動了極為激進的加息政策，而日本央行維持政策利率不變，令兩國國債收益率的差距越來越大，資金借日圓、買美債的套利交易更成為躺贏的投資品種。

 

　　這次日本銀行選擇按兵不動，未必代表未來政策不變，只是決策者暫時沒有準備好。央行行長黑田東彥上任不久就開啟了波瀾壯闊的貨幣寬鬆征程，他作為央行行長的整個職業生涯，就是建立在此基礎上的，由他自己來否定自己，恐怕勉為其難。黑田4月離任後，政策轉身的鋪墊工作就可能展開，預計今年4-6月BoJ停止YCC操作。在此之前，有可能將干預品種從十年期轉為五年期，也有可能進一步擴大干預區間，以此來管理市場預期。

 

　　本周有三個看點：1）美國第四季度GDP增長，預計環比折年率後為1.7%，vs上季的3.6%，不過扣除貿易和庫存之後，國內需求可能在加速。2）美國12月PCE，預計環比0.3%，核心PCE預測同比4.5%，為2021年第四季度以來最低的。3）歐元區1月PMI，預測重上50榮枯線。

 

　　最後祝大家兔年吉祥，身體健康，家庭合睦，工作順利，投資有成。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。


 

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