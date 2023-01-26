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26/01/2023

民進黨「賣台」不手軟，麥卡錫或初春訪台

#台灣 #麥卡錫 #訪台 #佩洛西 #軍演 #民進黨
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

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    本欄每周二更新

　　踏入2023年，中美僵局似乎看到一絲曙光，中國副總理劉鶴和美國財長耶倫（Janet Yellen）上月中在瑞士蘇黎世會晤場面和諧，兩人同意加強宏觀經濟和金融方面的溝通。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月訪中，輿論認為有機會緩和中美緊張情勢；解放軍更是少有的，從農曆除夕到年初四上午，沒有軍機越過海峽中線或進入西南防空識別區。儘管中美近期陸續釋出善意，但這一切緩和氣氛，卻被新任美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能春季訪問台灣消息抹去，台海局勢迅間又回到兵凶戰危的局面。

 

　　美國政治新聞網站《酒杯新聞》（Punchbowl News）、《紐約郵報》及《霍士新聞》等多間美媒報導指出，聯邦眾議院議長麥卡錫可能在今年春季訪問台灣，五角大樓正為此預做準備。

 

　　民進黨立委面對麥卡錫來訪，照例雀躍不已，認為台灣又再一次被美國重視，而且是雙方關係再深化的象徵。不過，細看去年8月時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後的民調可以發現，一向仰仗美國高官訪台獲取政治紅利的民進黨政府，竟然罕見的並未因此得利。台灣民意基金會民調顯示，佩洛西訪台後蔡英文聲望少見的下跌7個百分點；《YAHOO奇摩》民調詢問受訪者，「佩洛西重申美國保障台灣民主的決心，你對美國協助防衛台灣的看法是？」結果顯示，完全沒信心59.0%、不太有信心16.7%，合計高達75.7%受訪者沒有信心。

 

美國眾議院前議長佩洛西去年訪台後，解放軍隨即舉行「圍台軍演」。

 

　　讓台灣損失最大的，莫過於佩洛西訪台後解放軍進行一連串「圍台軍演」，結果是大陸戰機和軍艦，借此一舉越過幾十年來不成文規定的「海峽中線」。此後解放軍幾乎每天都循例有一批軍機、軍艦越過中線，落實中線不存在的事實，而且更逐步往台灣島靠近才調頭離開。本月初，更有解放軍機靠近桃園和新竹外海24浬鄰接區上空，測試台灣反應程度的意味濃厚。

 

佩洛西訪台後解放軍戰機越過海峽中線已成為常態。

 

　　因此有軍事專家認為，如果麥卡錫訪台，解放軍下次軍演的目標，就是繼續推進，把巡航到距離台灣24浬的鄰接區成為常態。光看24浬似乎離台灣本島還有一段距離，殊不知如果換算成戰機的飛行速度，就等於3分鐘之內便抵達台灣陸地上空。根據台灣軍方公布的作戰準備時間，IDF經國號戰機緊急起飛要5分鐘、幻影和F-16戰機要6分鐘，再加上爬升到固定的空域作戰要5分鐘，合計至少要11分鐘，根本來不及應變。

 

　　當然，麥卡錫訪台對他絕對是政治利多，將更落實他反中的形象。對美國而言，在布林肯訪中前釋出訪問的消息，或多或少成為向中方討價還價的籌碼。至於對台灣，除了對綠營和支持者有精神上的安慰外，我實在想不出任何可以獲得的利益，徒然損害兩岸關係。當然，綠營的如意算盤是指望藉由麥卡錫訪台，團結去年底「九合一地方選舉」流失的綠營選票，以便為明年總統大選累積政治能量。

 

　　民進黨最擅長動不動給藍營扣上「賣台」的帽子，但其實民進黨為了政治算計，損害台灣利益不手軟。依此看來，賣台的頭銜，還是留給民進黨自己用最合適。
　

 

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