中海油中電信，兔年再派利是

姊妹們，今日是兔年第一次跟大家見面，先祝各位兔年行好運，靜如處子，動若脫兔。雖然老土，但仍要補一句，就是身體健康，百毒不侵。

去年這個時候，我推介了兩隻「利是股」給大家參考，那就中海油（00883）和中電信（00728）。話明是利是股，本來只期望大家賺一點利是錢，誰不知，這兩隻股票是虎年表現最好的藍籌股之二。

(istock)

我推介中海油時，股價是9.8元，虎年收報11.38元，帳面升了一成六。為何是帳面？因為未計收息。去年中海油派了1.18元特別股息，以取代2021年的末期息，再加上2022年的中期息0.7元，股東合共收了1.88元股息，連同這個收益，推介回報接近四成！以去年市況之疲弱，這個回報實在很不俗吧！

另一隻中電信也不錯，推介時股價3.1元，虎年收報3.73元，帳面升了兩成，連同去年共派0.337元股息（包括首次派發的近0.14元中期息），回報也達三成二。

我之所以推介上述兩股，一個共通原因是該兩股在派息方面都有承諾。中海油承諾，未來幾年的派息比率不會少於四成，而以實際金額計，無論業績如何，2022-2024年的每股派息都不會少於0.7港元（含股息稅）。至於中電信則承諾分階段大幅提高派息比率至七成，另外就是增派中期息。

姊妹們，交代了去年的推介資料後，大家必然會追問，那麼，虎年錯過了的，兔年可以再追嗎？又或者，已經買了的，應該沽出還是再持有呢？

這些問題從來不易答，因為投資除了客觀形勢外，還有主觀因素，包括自己的風險承受能力，或所謂的持貨能力。

但總的來說，該兩股本來都不是增長股，股價不會有爆炸性升幅，但中海油會較受油價上落影響，如果能在低位捕捉到，便會有不俗回報，去年就是這種情況。

至於中電信就更明顯，她的電信業務更像公用公司，收入和盈利都十分可靠，但又不會有太大驚喜，過去幾年都只有輕微增長，但她跟中海油一樣，都是坐擁龐大的現金流，絕對有能力派高息，或持續增加派息。前年該兩股宣布的派息承諾，正是在這個背景之下形成的。

雖然該兩股在虎年已升了不少，但中海油的股息率仍超過10厘，中電信也有6厘多一點，現價買入，回報雖不及去年，但仍然算穩陣的。姊妹們，如果妳是穩健型投資者，我仍會推介大家跟進，希望她們能在兔年繼續派利是給大家。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

