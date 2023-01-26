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26/01/2023

遭冷待二十年的前南丫石礦場

#立法會 #南丫島 #前南丫石礦場 #土地發展 #基建
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  • 葉劉淑儀

    葉劉淑儀

    葉劉淑儀(Regina Ip)，本屆政府行政會議召集人、立法會直選議員，新民黨主席。1975年加入香港政府，其後晉升至保安局局長，於2003年離職。她從美國進修回港後，在2006年7月成立「匯賢智庫」、2011年創立「新民黨」，並擔任黨主席；並於2015年成立「海上絲綢協會」，擔任聯席主席，致力為香港社會服務。

    葉劉的地球儀

　　猶記得立法會換屆選舉的時候，由於我所屬的港島西選區幅圓很大（包括離島），但是選舉期有限，當時我未能走訪所有離島，於是，我趁著去年立法會休會期間，安排了一系列離島考察工作，視察了大嶼山、長洲、南丫島等離島，聽取居民意見，了解他們所需，亦發掘了一些尚待處理的發展項目──南丫島索罟灣前南丫石礦場便是其中之一。

 

考察南丫島發掘問題

 

　　南丫島是香港第四大島嶼，卻只有約六千七百人居住，因為人口稀少，島上各種基建配置及公共服務非常不足，居民生活十分不便。當時鄉事委員會告訴我，前南丫石礦場那麼一大幅用地，特區政府愛理不理，雖然自2011年起以短期租約的方式租予香港基督教青年會辦青年營，但因為缺乏基建，使用率甚低，情況與荒廢相差無幾，居民自然未能受惠。

 

　　這段期間，我多次在面書及公開提出重新發展前南丫石礦場，期望引起特區政府及社會的關注。農曆新年前的立法會大會（1月18日），我也向發展局局長甯漢豪提出了口頭質詢。

 

2012年做了兩個階段可行性研究

 

　　回顧歷史，前南丫石礦場是個久遠的項目，卻一直備受冷待。1978年，南丫石礦場開始運作，後來停止運作後，特區政府便進行平整土地等工作，並早於2002年已竣工，然後整幅地曬了十年月光，特區政府在2012年終於想起做可行性研究，花了二千萬做了兩個階段的研究後，立法會發展事務委員會亦於2014年討論過，但是項目之後不了了之，整幅土地坐了冷板凳二十年，難怪立法會議員謝偉銓戲謔特區政府是「土地大嘥鬼」。

 

（規劃及工程研究報告封面截圖）

　

　　前南丫石礦場包括二十公頃已平整土地、五公頃人工湖、九公頃樹林和一公里長的海岸，合共約三十四公頃。特區政府在2012年進行的「南丫島索罟灣前南丫石礦場未來土地用途發展規劃及工程研究──可行性研究」，當時的研究範圍涵蓋石礦場本身、毗鄰兩公頃的水泥儲存倉，以及天然山坡和海岸線，合共約六十公頃。

 

　　由於當時大多數意見不認同興建高密度住宅，兩階段的研究及公眾諮詢結果是發展「旅遊與房屋」合併主題，規劃興建千二個私營房屋及七百個資助房屋單位，可供五千人口入住；同時保留人工湖，興建遊艇停泊及碼頭登岸處、水上活動中心、海濱長廊、單車徑、度假酒店及商業中心等。

 

發展商沒興趣投資

 

　　看來當時的規劃頗美好，那為甚麼會擱置？發展局局長甯漢豪在立法會回覆我的口頭質詢時解謎，原來當時特區政府要求發展商負責興建基建及配套，但是發展商考慮到興建基建斥資甚巨，但是房屋單位數量少，不符成本效益，項目無人問津，特區政府如意算盤打不響，就不繼續了，思維模式之僵化，可見一斑。

 

建議興建人才公寓

 

　　浪費了那麼多年，現在是時候「提速提效提量」，特區政府也要突破思維，重新規劃前南丫石礦場的未來發展。石礦場一帶環境優美，背山面水，天然資源豐富，又有人工湖，我認為非常適合發展水上活動中心、湖畔休閒設施。此外，雖然當年有環保人士聲稱發展會影響綠海龜的生態，但是這方面的科學數據一直欠奉，可見打造生態旅遊也是可以考慮的。

 

　　住屋方面，除了低密度住宅，我認為應順應時勢興建人才公寓，用以吸引境外人才定居。雖然甯漢豪局長指「人才公寓一般與工作地點應較為接近，這方面南丫島前石礦場用地可能比較遜色」，但其實索罟灣與港島的距離相當近，往來中環或香港仔船程只需約三十分鐘，對外交通不成問題。而且南丫島接近南區，數碼港也有很多金融科技及初創企業，很多在數碼港工作的專業人才也喜歡南丫島的優美環境，若在那兒興建人才公寓估計大有吸引力，而且若基建及社區設施齊備，居民生活必有改善。

 

特區政府應承擔發展的主體責任

 

　　最後，我認為特區政府應承擔發展的主體責任，主動推進項目及興建基建設施，而不是因為發展商沒興趣便把項目擱置。喜見甯漢豪局長在立法會會議回覆「政府打算再通盤審視該地點的土地規劃、發展模式、基建設施和交通配套的要求，以及整體發展的成本效益等」，並且「爭取今年內開展研究」。希望這次特區政府坐言起行，別又浪費二十年。

 

 

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