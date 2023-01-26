節日飲大咗？傷肝、損脾胃！中醫師推介4款解酒食療！飲醉嚼呢款茶葉，即時解悶解嘔、退面紅！

新春恭賀各位：萬事勝意，虎盡甘來，免氣揚眉，最緊要身體健康！疫情熬過了三年，逐漸回落，加上政府一系列放寬措施，今年農曆新年零舍有氣氛。雖然百物騰貴，大家仍然堅持豐衣足食過肥年。大時大節，新春桌上的美酒佳餚令人難以抗拒，食滯了可以飲杯茶消消滯，但飲大咗又可以點解酒？

註冊中醫師張立彤表示，酒在中醫角度來看，能活血、行氣、殺百邪、通血脈、健腸胃；但酒精亦容易令人上癮，醉酒能傷肝、損脾胃、令人腦筋遲鈍。因此，適量飲酒既可強身健體，切勿過量或酗酒。大時大節，難免狂歡酒宴，食滯飲醉。張醫師建議，在飲酒前應以疏肝、養肝、補陰為要；在飲酒後亦應以疏肝利尿、健脾、生津、散鬱火或乾火。若酒醉時，最方便、快捷的解酒方法，就是咀嚼綠茶葉，如龍井，可即時解悶解嘔或退面紅，且有利尿、解毒降火之效。又或蘋果汁，含維生素C及果膠，可將毒素從大便排走。

節日解酒食療推介：

葛花醒酒湯

材料：葛花12克、春砂仁6克、白豆蔻6克、青皮6克，炒神曲15克、蒼朮9克、生薑6克、花旗參6克、雲苓15克

做法：將以上材料用2碗半水煎30分鐘，去溫服

功效：加速酒精經小便排出，並有解酒、醒脾、散滯、行氣作用。而花旗參有生津、清熱、益胃的作用。若花旗參較清涼，可改用生曬參。

花旗參葛花茶

材料：葛花6克、生甘草3克、花旗參6克

做法：將以上材料先入濾袋入壺，加入滾水，再煲10分鐘，即可飲用

功效：解酒生津

枳椇子無花果燉瘦肉

材料：枳椇子12克、葛花12克、百合12克、新疆無花果6個、蜜棗2粒、瘦肉半斤

做法：將所有材料浸洗乾淨，放入燉盅，燉2至3小時，加鹽調味，即可飲用

功效：清熱利尿，止渴生津，除煩解熱。主治醉酒、煩熱、口渴、預防暗瘡、解心脾兩熱

山楂白蘿蔔湯









材料：山楂9克，白蘿蔔半斤，瘦肉半斤，椰青一個、生薑9克





做法：先將瘦肉洗淨，汆水；白蘿蔔去皮洗淨，切片；生薑洗淨連皮，將全部洗淨才料放入瓦煲內，椰青破開取水，共入煲中，再加清水5碗，大火煲滾後，改用文火煲2小時，即可飲用

功效：白蘿蔔有一定的解酒作用，其中所含的維生素C也可以提高肝臟的功能，促進乙醇分解；配合山楂可助消油膩，化肉食積滯，健胃潤燥。











註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。