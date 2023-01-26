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26/01/2023

職場女王Son姐｜開工大吉！派利是之學問：唔使急最緊要快！幾時派、點樣派、派邊個、派幾多？

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　　兔年開運第一篇，先祝各位讀者龍精虎猛，得心應手，吐氣揚眉！

 

　　新年個個都想行大運，今年想有運行，不用望天打卦嘅，睇我嘅專欄就得，趨吉避凶無往不利！今日開工大吉，重頭戲當然係派利是同埋收利是，唔好急，最緊要快，快啲收我醒畀大家嘅利是錦囊。派利是之道，幾時派點樣派，派邊個派幾多，全部都有學問，學識咗，今日就大派用場啦！

 

　　『幾時派』開工利是，當然一開工就派，上下所有員工，不論職位崗位都有得收，part time臨時工、速遞員送貨員護衛員茶水清潔，總之人人有份永不落空。不過就有公司竟然cheap到開工日返工的員工才有，當日放假的員工冇！咁嘅公司咁嘅老闆，我哋一齊真係恭喜佢！

 

　　『點樣派』科技發達，派利是可以網上派，直接存入同事戶口的確方便，但冷冰冰的transaction，沒有人與人之間的接觸交流的溫度，只是例行公事。不要怪員工識講錢，因為彼此之間，冷漠得只剩下錢。有大公司大老闆，堅持年年親自向員工派利是送祝福，所以和公司規模無關，是有沒有心想做有關。

 

　　『派邊個』利是之道，在於派得高興收得開心，是好意頭是送祝福。所以下屬員工一樣可以派給上司老闆。記住職場派利是和收利是，是無年齡限制，無分性別和婚姻狀況的，只看職級。未結婚的一樣要派給結了婚的，職級愈高，就愈派得多，在所難免。做得主管，除了夠胸襟，還要夠氣派，公司有幾多人一早知，自己部門的上上下下一定要派，其他部門的，看關係交情派。直系下屬，知道家中有幾個小孩子的，私底下都要派。

 

　　『派幾多』利是講到明是祝福，寫一句祝福語放一個朱古力金幣都得，看自己的財力決定。坦白講，封幾多錢都會畀人講，最緊要聽自己個心點講。偏心是必然的，親疏有別是肯定的，連對方姓甚名誰屬於那一個部門都不清楚，擺到明派街坊的，求其有得派就得。得力助手，當然應該大封啲，不過不一定是講錢的，送上對方喜歡吃的用的，窩心又貼心，層次意義比錢高很多。

 

　　利利是是，順順利利，開開心心，和氣生財，皆大歡喜！祝各位派利是和收利是的，兔氣揚眉好運來！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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