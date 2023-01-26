在大年初五先向各位讀者拜年，恭祝各位兔年新年進步、身體健康、萬事如意、財源廣進！人民幣是兔年的重大投資主題，當中走勢更是不容忽視。

參考內地不同報告，自去年11月起人民幣明顯升值，近期北向資金大規模淨買入推升A股，主要受惠於內地政策及基本面改善預期。資本市場投資核心在於其後會否伴隨大規模國際資本流動，若形成資本流入、匯率升值、以及資本流入的循環，將帶來外來的流動性注入，利好資本市場。

縱觀不同因素，內地防疫政策優化、多輪重大會議釋放穩增長防風險信號，此外多層次維穩政策力度加強。與此同時，市場預期改善及美元轉弱等一系列影響，人民幣匯率開啓升值。今年1月18日收於6.76，較去年11月初的底部7.32累計升幅7.6%。1月份隨著經濟復甦、人流及資金流改善，推動正面預期，匯率走勢短期或有震盪，不過，第二季度起升值趨勢將得到進一步確認。隨著人民幣升值，人民幣資產價值提升，外資配置人民幣資產意願增強，資本流入更將提升人民幣匯率強勢。

（CNS）

人民幣匯率波動對於股票市場的最終影響在於資本流向，若然人民幣升值伴隨著資本顯著流入，就是資產價格重估邏輯，可能對股票估值形成正面影響。不過，若然貶值不伴隨著資本顯著流出，從外貿角度出發，反而有利改善出口經濟，有利中國整體經濟形勢。

縱觀今年走勢，美國經濟增長速度較大機會回落，相反內地處於疫後復甦期，環球經濟周期並不同步。始終，內地經濟具備韌性，將支撐人民幣匯率，強化資本流入，為內地金融市場注入額外流動性。

中長線而言，美元始終影響環球資本流動，國際資金長線流動與資本供應密切相關，新興市場的優勢在於人口以及資源，美國的優勢在於資本和科技。

過往三輪美元周期均大體上呈現7年升值，10年貶值的循環特徵，近期美元指數下跌速度超出市場預期，或與市場關注美元會否出現中長期貶值有關。在美元回軟、資本流出美國的流程中，中國在發展中國家中仍具備若干供應則優勢，成為吸引資本再次流入中國的正面因素，若然資本持續流入，將再次拉動人民幣匯率升值的正面循環。