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26/01/2023

兔年經濟前景預測｜八運入九運！通關能沖喜？哪些行業最好景？農曆7月有股災？點規劃個人理財？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　去年全球金融動盪，今年不少專家和股評人都預告經濟衰退，從玄學角度，東方會比西方好，但2023是「八運」之末，會有許多出奇不意的轉折，為2024年開始的「九運」鋪路，因此會有變幻、顛覆和逆轉。

 

　　至於香港，雖有通關的沖喜，但經濟距離大力復甦還遠，不只是因為大病初癒，而是今年立春八未充滿沖和刑，代表矛盾、牽制、衝突，這些都在八字中的沖和刑反映出來（天干丁癸沖，地支一寅和兩已刑），如此的五行角力，會顯現於雷光電閃突變之中，也可能活現於漫長無奈的折騰中。

 

股市沖擊

 

　　衝突的力量應在股市上，可能大起大跌，亦可能橫行慢跌。上半年還有個譜，下半年一入農曆七八月、可能火星撞地球，大家在上半年衝入市，要識得落車。

 

突破的科創股要吼

 

　　今年紫微斗數「破軍化祿」，意味著一些具顛覆性、形成嶄新力量的公司，會靠前無古人的創新科技或產品，突圍而出，大家要留意這方面的突破，努力尋寶。但這並非指普通的科網股，不要攪錯。

 

木火行業會跑出

 

　　去年旺水木，所以航運業（屬水）風生水起，而教育業（屬木）亦絕處逢生、谷底飛升。

 

今年則旺木火

 

　　木的行業包括：教育、護理、醫藥、裝修、園藝、林業、紙業、宗教、文化、藝術、茶業、酒類、公務員、服裝、人才培訓、出版、畫廊、食品製造、布業、服裝……等。

 

　　屬火的行業有：能源、電力、電器、煤炭、化學、鐳射、科技、創新、塑膠、照明、驗光師、眼部護理、火鍋、美容、理髮、飾物、資訊、軟件、網站、電子業務……等。

 

香港樓市難升

 

　　有評論認為由於通關、本港樓市會U形反彈。但這期望可能落空。相信樓價仍會緩緩下滑，但不會直插，如果辣招減辣，才會有生機。

 

　　2023仍是八運之年，屬土，土地不會大幅貶值。不過今年八字中有三木，木勢強旺，木尅土，喻示樓價仍難上升。自住的可趁自己心儀的樓房劈價而入市。

 

個人財政及職場規劃要保守

 

　　今年是八運最後一年，明年行九運，對上一次兩運之交是2003，沙士來襲，所以夾在兩運之間的年份，通常比較動盪、劇變難測，因此個人的生涯規劃，切忌意氣用事，忍一時海闊天空、樂在心中。

 

　　兩運轉折之際，有許多意想不到的事情會發生，因此論2023，一言以蔽之，是tricky （吊詭、蠱惑、難料）。如何應對？一字寄之曰「守」—守住崗位、守住荷包、守住健康、無論身體、思想或金錢，都不要四圍遊蕩！

 

　　2024九運開始，香港大有前途、大家一齊發！

 

 

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