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26/01/2023

賣嘢一定要落廣告？女神秦嵐央視春晚同款外套12分鐘售罄！明星同款衣飾引發商機！

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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　今時今日，互聯網大行其道，賣貨不一定要打廣告。在內地，當紅藝人帶貨通常都奏效，尤其是衣飾，不少人看到明星穿搭，隨即下單購買同款衣飾，幻想憑著這身打扮，便會像明星般受人注目。

 

　　在今年央視春晚節目中，女神秦嵐穿著的Ganni 綠色針織外套，售價近1,500元，十二分鐘已經售罄，速度之快，令人咋舌。另一位人氣女星楊紫所穿Max Mara 紅色大衣，正品售價過萬元，瞬間也斷貨，連同款平價大衣亦被追捧。

 

（圖片來源：微博@秦嵐工作室）

（圖片來源：微博@秦嵐）

 

　　除了秦嵐及楊紫外，秦海璐及趙曉卉的衣飾也紛紛被搶購。此外，有細心網民發現男藝人蘇有朋突然增高，跟著熱搜他穿著同款的增高皮鞋。

 

　　更有轉數快的商家，將張若昀於節目中吃燒雞的畫面繪在手機殼上，春晚節目仍未結束，手機殼已經神速上架，並登上淘寶熱搜第五位。

 

　　對商家而言，每年央視春晚節目是不可錯過的促銷良機，不少商家一早聯絡藝人，務求讓產品在節目中曝光。今年春晚節目開播後，「春晚同款」產品已包攬淘寶熱搜榜前十位，可見藝人帶貨力強，引發無限商機。

 

 

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