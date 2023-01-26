【比比星期四】影視股勿心急追入！濠賭股升勢已完？把握小米逃生門

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

截至年初六（27日），內地春節檔票房突破60億人民幣，刺激一眾影視股向上，歡喜傳媒(01003)一度升27%，IMAX中國(01970)曾升逾12%，若錯失是次良機，仍有入市機會？濠賭股先升後回吐，截至中午收市，美高梅(02282)跌逾3%、金沙(01928)則曾升至逾一年半新高後倒跌，中午收市跌1.5%報29.55元，雖然今年到訪澳門旅客有明顯增加，但能否傳導至賭收仍有待觀察？小米(01810)首款汽車設計圖外洩，股價一度升近半年高，有貨投資者要把握好逃生門？





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