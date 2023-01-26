日本｜兔出沒注意！日本5大兔年開運必去景點︰全國最強結緣聖地/最萌兔仔島/富士山絕景兔神社

在日本，自古以來，兔仔都是「緣起」的象徵，代表吉祥、會帶來好運的意思。所以，踏入兔年，日本人都會特別喜歡去一些跟兔仔有關的地方，視為「開運之旅」。兔仔那麼可愛，就算不迷信，都可以去打個卡吧！以下幾個地方，部分是日本最人氣的兔仔開運景點，亦有部分是我私心想去的，希望今年可以去到一兩個吧！

日本兔年開運景點01｜鳥取「白兔神社」：全國最強結緣聖地

於日本最早的歷史書《古事記》中，記載了神話《因幡之白兔》，話說白兔為了報答大國主神救命之恩，就帶祂去找八上姬，然後祂們結為夫婦。這個是日本最早出現的愛情故事，而故事發生的舞台是鳥取縣，白兔神社就是供奉「白兔神」的地方。

白兔神社是日本最強的結緣聖地。（圖片來源：FB@鳥取縣香港）

神社境內有很多白兔石像。（圖片來源：FB@鳥取縣香港）

神社內可以買到很多白兔御守及緣起物。（圖片來源：FB@鳥取縣香港）

所以，這裡被稱為是日本最強的結緣神社，不少女生都會來祈求得到好姻緣。神社內還有很多可愛的白兔御守及繪馬，最適合買給姊妹們做手信！

最受歡迎就是這款有兔仔耳及尾巴的御守。（圖片來源：白兔神社官網）

立體造型白兔御神籤。（圖片來源：FB@鳥取縣香港）

心型的繪馬。（圖片來源：FB@鳥取縣香港）

鳥取最出名就是鳥取砂丘，更設有全世界唯一一間沙雕美術館。在神社內都有一座以神話《因幡之白兔》為主題的沙雕，每逢兔年就會更新，這一座就是今年剛剛換上的新沙雕。（圖片來源：FB@鳥取縣香港）

白兔神社

地址：鳥取縣鳥取市白兔603番地

網址：https://hakutojinja.jp/

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