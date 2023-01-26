開工利是2023｜豪派1萬蚊／Staycation／有薪假期／一連3晚年度晚宴！旅行社比銀行更闊綽？一文睇晒各行各業開工利是金額

眨下眼農曆新年假期完結，不少打工仔都已回到職場「開工大吉」，而最最最重要當然是向老闆逗利是！老闆派開工利是給員工，雖非必要，卻是新年傳統習俗，寓意「開門紅」，也祝願大家新一年開工大吉、工作順利！至於金額嘛，通常都會因應行業及公司規模而有所不同，當中又以金融、銀行等行業的利是金額較高！不過今年有些少不同，竟然由旅遊業「爬頭」豪派大利是？即睇各大機構新春開工利是金額！

【開工利是2023】渣打銀行：$100利是＋迪士尼樂園酒店Staycation！

為答謝員工過去一年的付出及貢獻，渣打銀行今年向全體員工送上$100開工利是，以及兩張香港迪士尼樂園門票！又「加碼」推出大抽獎，送出1,000份「香港迪士尼樂園酒店兩日一夜免費住宿」！

【開工利是2023】星展銀行：$100利是＋$2,850獎金！

星展銀行今年亦會繼續透過DBS digibank向全體員工派發$100電子利是！覺得金額太少？事實上，星展早在年廿八已向每位員工送上$2,850獎金，非常大手筆！

【開工利是2023】滙豐銀行：人人$500利是！

至於滙豐銀行，今年則首次用PayMe派發電子利是，所有員工包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員、在港發薪的海外派遣僱員、實習生，都可獲發$500電子利是！

【開工利是2023】中國銀行：$500利是＋迪士尼樂園入場券＋海味！

中國銀行除了向全體員工派發$500電子利是外，更送贈每人兩張迪士尼樂園入場券，以及海味賀年禮品包！

【開工利是2023】Livi Bank：$500利是＋賀年糕點！

虛擬銀行Livi Bank今年亦向員工派發$500開工利是，並送上精美賀年糕點！

【開工利是2023】花旗銀行：$688利是＋生日假！

為慶祝農曆新年，花旗銀行向全體員工派發$688新年利是！更爽的是，從今年1月開始，每位員工可申請一天生日假！

【開工利是2023】ZA Bank：抽獎贏100萬ZA Coin（價值1萬元）大利是！

至於ZA Bank則選擇派「收爐利是」，位位$1,000，更讓員工申請額外一天假期，可選擇農曆年廿九（1月20日）提早「收爐」，或延遲至年初六（1月27日）才「開爐」上班。另外，所有員工亦可趁新年假期用ZA Bank App 內的「逗利是」功能，向管理層拜年逗利是，並參與「ZA 百萬勁抽：員工版」，被抽中的1位幸運兒將獲得100萬ZA Coin（價值1萬元）大利是一封！

（《愛回家之開心速遞》劇照）

【開工利是2023】利嘉閣：每促成1宗買賣即獲$2,000大利是！

利嘉閣地產亦向員工釋出好消息，只要在1月19日至1月28日期間促成任何買賣，每宗買賣都可以獲得$2,000「兔年開單大利是」一封，而促成租賃亦可獲（每宗）$1,000大利是！利是數量不設上限，絕對多勞多得！

【開工利是2023】中原地產：促成任何成交即獲$500開單利是！

另一地產商中原地產亦宣布，由即日起至1月29日，只要前線代理促成任何成交，即可獲$500開單利是！

【開工利是2023】縱橫遊：$5,000開工利是！

為了答謝員工在疫情期間不離不棄，縱橫遊今年向所有同事發放$100至$500利是，並向去年4月1日前已在職的員工派發$5,000開工利是！

【開工利是2023】東瀛遊：1成機會抽千元大利是！

東瀛遊則舉行開工利市抽獎，金額有$1,000（10%）、$500（20%）、$100（70%），最後得到幾多，就看你的運氣如何！

【開工利是2023】麥當勞：$500利是＋一連三晚員工年度晚宴！

麥當勞早前已向每位員工派發$500「麥麥打氣」利是，亦將於2月一連三晚在亞洲國際博覽館舉辦員工年度晚宴！