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26/01/2023

外國網民票選歷年最佳韓劇！《愛的迫降》no.2！第1名係呢套？！《太陽的後裔》、《來自星星的你》竟不入十大？

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Text: Sammy Leung

　　相信大家心目中，都一定會有一套最佳電視劇。有空閒的時候，更會翻煲再翻煲這套自己最愛的劇集。如果問到哪一套是你最愛的韓國劇集，你又會說哪一套呢？外國網民票選了歷年最佳韓劇，到底你心目中的韓劇有沒有上榜呢？如果頭10位的劇集，你還沒有看過，今個周末就可以去看看了！

 

　　外國網站Ranker常常都會有不同的投票，而今次先講講最佳韓劇，「歷年最佳韓劇」一共由16.9萬網民選出，在今次排名截至2022年12月22日，當中連人氣韓劇《太陽的後裔》及《來自星星的你》都不入十大，到底哪一套大家心目中最好的韓劇呢？

 

最佳韓劇│第10位. 《孤單又燦爛的神—鬼怪》

 

　　第10位是tvN在2016年播出的《孤單又燦爛的神—鬼怪》，相信有不少人都看過吧！由孔劉、李棟旭、金高銀所主演的《孤單又燦爛的神—鬼怪》，劇情講述男主角金信是擁有不死之身的「鬼怪」，他很想結束自己不死的生命，所以一直可以做到這一切的鬼怪新娘。而在過程中遇上自稱是「鬼怪新娘」的少女池恩倬。

 

（圖片來源：tvN）

（圖片來源：tvN）

 

最佳韓劇│第9位. 《月之戀人－步步驚心：麗》

 

　　第9位是SBS於2016年播出的《月之戀人－步步驚心：麗》，由李準基、李知恩、姜河那所主演，改編自中國原創小說。故事講述生活在現代的女主角高夏真因意外靈魂穿越到高麗王朝，並附身在解樹身上，解樹和王朝的四皇子王昭相愛，是一套愛情及宮鬥劇。

 

（圖片來源：SBS）

（圖片來源：SBS）

 

最佳韓劇│第8位.《雖然是精神病但沒關係》

 

　　第8位是為tvN於2020年播出的《雖然是精神病但沒關係》，由金秀賢、徐睿知、吳正世、朴珪瑛所主演，劇情講述男主文鋼太是一名精神病院男看護，但他從小父母雙亡，獨自要照顧患有自閉症的哥哥文尚泰，生活十分艱苦；而女主角高文英是一位有反社會人格的童話作家。二人相遇後慢慢成長的愛情故事。

 

（圖片來源：tvN）

 

最佳韓劇│第7位. 《當你沉睡時》

 

　　第7位是韓國SBS於2017年播出的《當你沉睡時》，由李鍾碩、裴秀智、李相燁、丁海寅所主演，劇情是女主角南洪珠可以透過夢境預見未來，但自己卻無法改變。她遇上了檢察官男主角丁宰璨，男主角盡力為她阻止夢境成為現實。

 

（圖片來源：SBS）

 

最佳韓劇│第6位. 《藍海傳說》

 

　　聽到全智賢及李敏鎬，一定要看看！第6位是為SBS於2016年播出的《藍海傳說》，由全智賢、李敏鎬所主演，劇情地球上快要滅絕的人魚女主角沈清，她上岸後遇上騙子男主角，二人的愛情故事。

 

（圖片來源：SBS）

（圖片來源：SBS）

 

下一頁：最佳韓劇第1至5位

 

 

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