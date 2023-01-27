全盒藏健康陷阱！紅黑瓜子高卡易肥，狂食糖蓮子會出皺紋？賀年營養零食有咩好選擇？

每逢拜年，親友必以「全盒」熱情款待。有營養師提醒，全盒中的零食暗藏不少致肥陷阱，例如紅、黑瓜子經醬汁先醃後炒，每百克熱量已近600大卡；以白糖漬製的糖蓮子、糖蓮藕等容易引起「糖化」現象，會加速衰老，亦會增加兒童多動症風險。營養師建議應以水果乾等取代甜零食，米通、堅果等取代油炸零食，令過年後仍能保持好體態。

公共營養師李德勝

公共營養師李德勝指，傳統全盒內會放瓜子，及用白糖漬製的「八甜」好意頭零食，惟港人常用的紅、黑瓜子一般以醬油醃製後炒成，過程中會添加色素及乳化劑，每百克含600卡路里，極易致肥。

紅黑瓜子高卡 糖蓮子易致「糖化」現象

而糖蓮子、糖冬瓜等糖果子亦屬高糖食物，人造色素、防腐劑及添加劑多，易引起「糖化」現象。李解釋，人體以同一渠道輸送維他命C和糖份，若攝取糖份過多，細胞便難獲充足維他命C，容易令皮膚失去彈性，增添皺紋，「身體要動用其他維他命、礦物質、營養素和酵素代謝糖分，久而久之會令營養失衡；多個研究亦指糖份攝取量與兒童多動症有直接關係。」

至於港人愛吃的煎堆、角仔等油器，大多使用已氧化的「萬年油」高溫油炸，烹調過程易令金屬食具釋放出有毒化學物質和重金屬，亦會氧化人體細胞，加速衰老。「加上高油、高碳水化合物組合，易增肥胖、三高及糖尿風險，引發血管、肝腎及腦部問題。」

此外，新年常吃的蘿蔔糕及年糕，多以臘腸、臘肉等醃製品入饌，熱量及鹽份俱高，易致水腫及影響血壓，「建議改用瑤柱、蝦米、冬菇入饌，減少用XO醬、海鮮醬等，並以蒸代煎，每百克煎蘿蔔糕有130卡路里，但蒸蘿蔔糕僅87卡路里。」

紅、黑瓜子一般以醬油醃製後炒成，每百克含高達600卡路里。

可改吃未經烤焗南瓜子 甜食選果乾

他建議，可改吃未經烤焗的南瓜子（白瓜子）或松子仁，兩者均含豐富維他命、礦物質及人體必需脂肪酸，有助提升免疫力，維持血管彈性，及呼吸和神經系統健康，南瓜子更有助預防前列腺疾病，「若想添新年氣氛，可加入能護眼、護心的杞子乾。」

他續指，提子乾、紅莓乾、藍莓乾或椰子乾等水果乾為甜食健康之選，「每片糖蓮藕含80卡路里，提子乾則要吃100克才有320卡路里。以菠蘿乾取代糖冬瓜，可攝取更多膳食纖維，維他命B、C及鉀等營養素。糖馬蹄則能用番薯乾或蘋果乾替代，同樣含纖維及礦物質。」

整體而言，李德勝指，乾果類較糖果健康，米通及米餅亦較油器健康，「每12克角仔有70卡路里，每片米餅僅8卡路里。」他又提醒，杏仁、核桃等堅果含豐富維他命E及奧米加3脂肪酸，不過預先包裝產品多經蒸、焗，致營養素盡失，且含添加劑和添加油，反而有害處。