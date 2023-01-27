  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
行政人員
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做職場女王裳色．惜裳

27/01/2023

疫後復甦｜派千元開工大利市！增銷售獎金！恢復Team Building活動！各行各業點「疏爽」迎兔年？

#開工利是 #兔年 #開工利市 #管理 #CNY2023 #人才管理 #職場 #農曆新年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　兔年新開始，港人今年終於可以在防疫措施放寬，市道逐漸復甦的情況下過農曆新年。不少上班族都在年初五開工，老闆派開工利市的傳統也不能少。在今年市況下，會否是自疫情以來派得最「疏爽」？

 

（左起）運動及美容用品品牌FitBoxx營運總監李漢明、業務及市場總監陳耀廣表示，除了派開工利市，近日亦增加前線人員的銷售獎金。（受訪者提供圖片）

The Bees Group今年開工利市金額為1000元，創辦人兼行政總裁曾錦強（KK）表示，全體員工更可「充夠電」，下星期一才開工。（資料圖片）

 

　　出名福利好的廣告營銷集團The Bees Group、「港產陀飛輪」腕錶品牌萬希泉、運動及美容用品品牌FitBoxx、無線網絡設備品牌TP-Link均表示，因應員工數目增長，今年整體開工利市預算也有提高，開工利市金額方面則與去年相若，希望答謝一眾員工與公司共度不同風浪及分享喜悅；以及陸續恢復不同慶祝及Team Building活動，助提升士氣。

 

腕錶品牌擬海外參展 拓市場

 

　　The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強（KK）表示，今年開工利市金額為1,000元，與往年金額相同，整體預算則比去年多10%，約17萬元。另額外有兩日假期，讓員工下星期一才開工，「充夠電」更開心；以及有自疫情以來累積的Company Trip「員工旅遊」資金，可以讓部分員工連同農曆年假，總共享有約兩星期假期。

 

　　萬希泉創辦人沈慧林（William）則表示，今年會派50至500元不等，金額與去年相若，「惟今年多了同事開工，整體開工利市預算將會比去年多20至30%」，以及會視乎銷售人員表現發放獎金。他分享，有見近日防疫及入境措施放寬，亦多了到日本及內地等地區見客，以及考慮增聘銷售人員。展望未來市況將有改善，其團隊更計劃於3月到杜拜參展，並將進一步開拓東南亞及內地市場。

 

　　FitBoxx營運總監李漢明（Ming）、TP-Link產品總監周航就分別預計，其開工利市預算比去年增達20%。Ming預算總支出約為3萬至4萬元，周航預算為4位數字資金，盼員工「討個意頭開工順利」。

 

運動美容品牌 疫下首增獎金

 

　　為鼓勵士氣，FitBoxx業務及市場總監陳耀廣（Paddy）指，近日增加了前線同事的銷售獎金，以及計劃增聘10%前線銷售人員，以便迎接中港通關後相應增加的旅客。今次同時是自疫情以來首次調升銷售獎金，指定的人氣熱賣產品銷售獎金增加約2%。Ming及Paddy均表示：「希望公司銷量提高時，同事亦開心。」

 

　　除了開工利市及增加銷售獎金，Ming指時隔3年，早前終於可以全公司再次聚餐，並交由同事籌備及「話事」，管理層也沒有考慮太多預算問題，「總之大家開心就好」。該聚餐舉辦的抽獎活動同時為「加碼」最多的一年，管理層更即興加碼約兩萬現金獎。

 

　　對於未來策略，Paddy表示會持續引入了更多結合數碼科技的運動產品，並將乘藉數碼轉型浪潮，推出新網店介面、新會員制度及福利，務求為客人帶來耳目一新的體驗；以及隨口罩令可能取消及多港人外遊，對於肌膚保養的需求增加，部署家用美容儀宣傳項目谷銷情。

 

　　另隨著商用網絡Upgrade需求持續，周航亦預計，其針對新一代Wi-Fi網絡推出的產品種類將愈來愈多，以及進一步開拓智慧家居產品線。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多行政人員文章

你可能感興趣

#開工利是 #兔年 #開工利市 #管理 #CNY2023 #人才管理 #職場 #農曆新年

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk