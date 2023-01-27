$1,399平價入手平板電腦！Teclast全新M40 Pro：新版規格更強，內置Momentum II音效+完整通訊功能！

Teclast過去推出不少超值平板，2023年打頭陣的有M40 Pro。縱使Teclast之前都有同型號的平板出現，不過新版M40 Pro加強了硬件規格，定價更比上代便宜了少許，整體來說就是更吸引。

M40 Pro設計與傳統平板相若，機背用上金屬物料，配合9.3毫米厚度及邊緣的弧度設計帶來更好的手感，只是筆者覺得540克的重量有點重。平板的機身設有四個立體聲揚聲器，配合內置的Momentum II音效提供了不錯的音質，也提供了3.5毫米耳機插孔，還配備10.1吋1,920 x 1,200解像度的IPS熒幕，並配有2.5D玻璃保護。

M40 Pro設計與傳統平板相若，機背用上金屬物料。

機身設有四個立體聲揚聲器，其中兩個位於機底。

另一組立體聲揚聲器則位於機頂。

音量鍵設於機身左側。

縱使M40 Pro售價便宜，不過「用料」卻與定價不成正比，用上12nm制程的 Unisoc T616八核處理器，內置8GB LPDDR4記憶體和128GB UFS 2.1儲存，亦支援microSD記憶卡擴展。這個規格讓運算效能及數據存取的速度大大增強，從安兔兔測試結困顯示，M40 Pro獲得25萬多分，日常使用或觀看影片流暢度高，就算玩輕量遊戲都勝任有餘。

M40 Pro用上Unisoc T616八核處理器，安兔兔測試有超過25萬分。

M40 Pro有完整的通訊功能，除備有Wi-Fi及Bluetooth外，更支援4G TD-LTE及FDD-LTE網絡，插入SIM卡可直接上網，兼支援雙卡雙待、VoLTE和VoWiFi功能，可當作一般手機作語音或視像通話。此外，產品內置足夠一整天使用的7,000mAh電池，以及備有800萬像素自動對焦主鏡頭和500萬像素前置鏡頭，較可惜是鏡頭質素較遜色，無法與傳統千元手機媲美。

M40 Pro設有500萬像素前置鏡頭。

設有800萬像素自動焦主鏡頭。

M40 Pro設有USB Type-C介面充電及連接電腦。

平板支援雙SIM卡，其中一個插槽與記憶卡共用。

支援 4G 上網，兼支援 VoLTE 和 VoWiFi 功能，可當作一般手機作語音或視像通話。

M40 Pro搭載原生的Android 12作業系統，沒有任何額外的應用程式，不過廠方在系統中加入了FM收音機，連接有線耳機後即可使用。另一方面，產品也內置了應用程式分身功能，使用對應的應用程式如WhatsApp、Facebook及WeChat等，即能同時以登入兩個帳戶。

M40 Pro搭載原生的Android 12作業系統，沒有任何額外的應用程式。

內置FM收音機。

總結

設計上M40 Pro不及筆者之前介紹的HiPad Max，可是以$1,399的定價，便能購入一台擁有4G上網能力的平板，筆者覺得M40 Pro仍是物有所值，唯一缺點是機身較重。

作業系統：Android 12

處理器：Unisoc T616 2GHz八核

記憶體：8GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,920 x 1,200像素，10.1吋多點觸控IPS熒幕

制式：GSM / WCDMA / LTE

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.0

鏡頭：500萬像素（前置） / 800萬像素自動對焦（後置）

其他：GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / FM收音機

電池：內置7,000mAh

體積：244 x 163 x 9.3毫米

重量：540克

售價：$1,399

查詢：鵬勃電子 2717 8131