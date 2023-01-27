全球人口膨脹！解決未來食物供應，儘管「培養肉」存在爭議，發展也勢在必行？

過去數十年全球人口膨脹不斷加速，雖然近年有所減慢，但有統計數據指，去年年尾全球人口已經突破80億，估計2030年更會高達85億。出生率高加上死亡率下降情況下，將會產生好多不同程度嘅全球性問題，而食品供求開始失衡更為重點之一。尤其肉類供應方面，全球禽畜數量必定唔能夠滿足人類長遠需要。所以近年科學家除研究食用昆蟲外，更開始研究培養肉等技術，希望真正造到自給自足。

其實培養肉並非新事物，早於約10年前已培植出第一塊培養肉。科學家先喺動物肌肉上提取組織同細胞，再加入營養液、人工養分及維他命等一同培養。同種植植物一樣，培養過程需於特定環境下成長，期間亦會以動物必需嘅營養作為「飼料」，模擬出一個體內「生肉」嘅環境，令其不斷分裂同生增。科學家稱整個過程係零基因改造，絕對適合人類食用，更希望10年後能與真肉睇齊。

除營養價值同健康問題，科學家亦表示味道甚至可以媲美真肉。喺2022年初，以色列一間培養肉科技公司舉行一場試食會，請來不同食評家對培養肉同真肉進行盲測比試。因兩者口感相似，培養肉比真肉更有肉味，最後食評家未能成功估中。

即使味道同健康過關，但最令人質疑嘅其中一點就係道德問題。整個製作過程看似並無殺害動物，長遠更可以用同一塊培養肉不斷複製。但培養肉始終並非真肉，亦唔似素肉般以植物為主要成分，所以令部分人感到有違大自然法則。

雖然初期遇到不少嘅質疑，但並無阻其發展，疫情後更令人覺得應加快發展步伐。現時除培養牛肉同雞肉外，有公司已經成功研發如蝦、蟹等海鮮肉類。2020年培養肉初創公司喺以色列開設全球第一間培養肉實驗餐廳，以培養雞肉為主要食材，製作雞肉漢堡、三文治等。餐廳更表示日後會研發不同加工食品於超巿內發售，希望令培養肉極快普及。

不論未來人口膨脹情況有否改善，培養肉發展可謂必然。就算於道德、價格等問題下，終有一日亦會變成必需品。當一啲能改變未來嘅新事物出現時，普遍都不被大眾所接受。如手機於90年代初推出，大眾都深信此仍非必需品。但時至今日，手機已變成生活不可或缺嘅一部分。