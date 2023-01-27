【著數｜麥當勞送10萬份美食】撇甩MIRROR搵Do姐、羅蘭、MC張天賦、阿正宣傳？一連10日免費送麥炸雞／魚柳包／脆香雞翼！（附參加方法）

踏入兔年，麥當勞又有新搞作！麥當勞全球品牌活動「Raise Your Arches」早前在英國首次推出後，將於35個國家或城市陸續進行推廣，而香港麥當勞則為亞洲打響頭炮，昨日起推出兔年首個品牌活動「去麥記lor」，一連10日大派合共10萬份免費美食！更特別請來Do姐鄭裕玲、MC張天賦、胡楓、羅蘭、黃正宜（阿正）、陳蕾、Dear Jane等藝人宣傳！想免費歎麥當勞招牌美食？繼續往下睇！

大家只需要在活動推廣期內（1月26日至2月4日）每日到香港麥當勞官方Instagram帳號完成以下3個步驟，即有機會免費歎麥當勞招牌美食！

1. 追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk）

2. 到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」

3. 標籤兩位朋友，即可參加活動。

每日首10,000位合資格參加者將會收到由香港麥當勞官方Instagram帳號傳送的訊息，只要依指示提交麥當勞App登記電郵，即可於2月14日或之前於麥當勞App內收到相關主題美食電子換領券，再到餐廳憑券免費換領美食！

想知每日有得免費歎乜麥當勞招牌美食？即睇！

（1月26日）4件麥樂雞

（1月27日）蘋果批1件

（1月28日）魚柳包1個

（1月29日）豬柳蛋漢堡1個

（1月30日）脆香雞翼2件

（1月31日）新地1杯

（2月1日）蜜糖BBQ味麥炸雞1件

（2月2日）中薯條1份

（2月3日）原味麥炸雞1件

（2月4日）芝士漢堡包1個

註：每日名額1萬。

全港麥當勞即日起更會新增華納歌手歌曲，包括MC張天賦、Dear Jane、陳蕾等本地歌手及樂隊，以及國際樂壇巨星如Ed Sheeran、Coldplay、Bruno Mars等，可以聽住好歌歎美食，夠晒Chill！此外，即日起至2月8日期間，「去麥記lor？」宣傳車更會在銅鑼灣、灣仔、中環、尖沙咀及旺角等各區遊走！