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27/01/2023

《紐約時報》選！2023世界最值得去的52個地方排名！日本這冷門賞櫻地方登no.2？唔明點解呢度no.1！

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Text: Sammy Leung

　　大家想好今年的旅行目標了嗎，除了日本、泰國、韓國，想不想發掘更多值得一去的旅行目的地呢？如果想去更多不同的地方，可以參考一下《紐約時報》The New York Times公布的2023年52個必去地方排名，在2023年初好好計劃今年的旅程吧！

 

2023世界最值得去的52個地方排名

 

52. 薩拉熱窩（波士尼亞與赫塞哥維納）

51. 黑山（美國南達科他州）

50. 紐黑文（美國康涅狄格）

49. 魁北克省東部鎮區

48. 美國蒙大拿州大草原

47. 貝加莫和布雷西亞（意大利）

46. 瓜希拉省（哥倫比亞）

45. 大章克申（美國科羅拉多州）

44. 馬德里

43. 梅肯（美國喬治亞州）

42. 維爾紐斯（立陶宛）

41. 瑪瑙斯（巴西）

 

馬德里（圖片來源：unsplash）

 

40. 路易斯維爾（美國肯塔基州）

39. 邁薩納（希臘）

38. 洛桑（瑞士）

37. El Poblado（哥倫比亞麥德林）

36. 台北（台灣）

35. 伊斯坦堡

34. 勃艮地Beer Trail（法國）

33. Cayos Cochinos（洪都拉斯）

32. 查爾斯頓（美國南卡羅來納州）

31. 塔拉戈納（ 西班牙）

30. 博克特（巴拿馬）

29. 烏魯魯－卡塔丘塔國家公園（澳洲）

28. 歐登西（丹麥）

27. 古巴

26. 塞拉莱（阿曼）

25. 河江市（越南）

24. 尼姆（法國）

23. 卡赫季州（喬治亞）

22. 阿傑爾高原（阿爾及利亞）

21. 瓜達拉哈拉（墨西哥）

 

烏魯魯－卡塔丘塔國家公園（圖片來源：unsplash）

 

20. 弗洛勒斯島（印尼）

19. 福岡（日本）

18. 阿拉斯加鐵路

17. 納米比沙漠（非洲）

16. 馬丁尼克

15. 圖森（美國亞利桑那州）

14. 格林維爾（美國南卡羅萊納州）

13. 喀拉拉邦（印度）

12. 不丹

11. 倫索伊斯馬拉年塞斯國家公園（巴西）

 

不丹（圖片來源：unsplash）

 

下一頁：2023年52個必去地方排名第1至10位

 

 

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