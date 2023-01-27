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27/01/2023

過大海玩兩日一夜！澳門新酒店6大推介！L’OCCITANE首間酒店/ 全球唯一老佛爺親自設計/ 打卡最強上葡京

#打卡熱點 #週末好去處 #輕旅行 #澳門 #倫敦人 #上葡京 #上葡京 #酒店 #THE KARL LAGERFELD #老佛爺 #葡京人 #Maison L’OCCITANE #L’Occitane #護膚品 #LINE FRIENDS
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Text: Louise Yuen

　　澳門開關，人人都趁住假期「過大海」去個小旅行，飲飲食食，玩夠兩日一夜才夠盡興！闊別澳門近3年，當地開設了不少新酒店，以下這6間新酒店不是聯乘老佛爺、L'OCCITANE等名師、名牌，就是以建築設計取勝，各有千秋。即睇best pick 6大澳門新酒店！


澳門新酒店01｜CASA DE AMIGO︰全球首間LINE FRIENDS主題酒店！


　　貴為全球首間LINE FRIENDS主題酒店，CASA DE AMIGO由酒店大堂、電梯、走廊至房間設計都一絲不苟，每個角落也能找到LINE FRIENDS元素，像甫入大堂已經見到4米高的巨型熊大和飛天Sally的公仔，造型可愛超搶眼，粉絲一定心心眼。

 


設於葡京人綜合度假村的 CASA DE AMIGO 是全球首間 LINE FRIENDS 主題酒店。


　　LINE FRIENDS主題酒店共有82間房，分為BROWN、CONY和LINE FRIENDS 3個主題，房間以不同角色佈置之餘，還加入了藍白花磚設計，甚有澳門特色！部分房型更設私人大露台，還細心設計了熊大、Cony的私家打卡位，讓大家時刻沉醉在LINE FRIENDS世界。

 


BROWN主題房擺放了大量可愛熊大裝飾品。

 


CONY主題房則以粉紅色為主調，少女最愛。

 


面積達 807 呎的 LINE FRIENDS 套房就如露營小屋般，紅磚牆配木地板，牆上掛滿野外露營的裝飾和相片。

 


浴室的葡式花磚也有印有熊大嘜頭。


LINE FRIENDS PRESENTS CASA DE AMIGO
地址︰澳門路氹溜冰路葡京人綜合度假村
房價︰LINE FRIENDS 高級客房每晚1,388 MOP起
網址︰www.lisboetamacau.com/zh-hant/hotel/line-friends-presents-casa-de-amigo/ 


下一頁︰Maison L’OCCITANE！入住即送護膚品

 

 

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