隔離令今取消 普通科門診復常 周三探病免預約但須核酸陰性

【晴報專訊】港府今起取消確診者隔離令，公院普通科門診服務同步復常，日後新冠患者及普通病人會在同一門診候診。有關注長者團體指，有長者擔心候診期間被感染，已提醒要多帶後備口罩。

指定診所及遙距診症停止，公院普通科門診復常。（資料圖片）

有關注病人組織憂，每日確診仍達數千宗，加上索病假紙需求，公院門診勢遭新冠患者迫爆，安排長者或長期病患者等高危群組「同室共處」做法匪夷所思。

政府今起不再向確診者發隔離令，指定診所及遙距診症同步停止，亦不再公布公院新冠患者情況。全港普通科門診同日恢復正常服務，新冠患者可在門診獲處方口服藥。醫管局指，確診者日後可經HA Go及專綫預約，會預留名額予較高風險的確診者，包括幼童、孕婦和長者等。

探病免預約 須核酸陰性

另本周三（1日）起所有探訪者可獲2小時探病時間，事前毋須預約，惟仍須持48小時內核酸陰性證明。醫管局指，每日會預留2,000個名額予新冠確診者，有需要時會動用日間及夜診備用名額；另今起早、午均會公布新冠預約餘額。

前往公院探病毋須預約，須持48小時內核酸陰性證明。（資料圖片）

病人政策連線主席林志釉批評，當局對確診者的求診安排「匪夷所思」，「長者染疫後果嚴重，且公院候診、取藥等動輒要花上數小時，與確診者共處一室確實唔係咁好。」香港長者權益協會總幹事李立航亦指，有長者擔心與新冠病人一同候診是否安全，查詢如何防止感染等，已提醒他們要多帶後備口罩應急。

私醫拒診新冠 病人組織促政府處理

林志釉更稱，普通科門診日均使用量高達1至2萬人，即使偶發性疾病配額增至每日1萬個，仍難應對每日多數以千計的新冠病人需求，「加上坊間不少私家醫生拒為新冠患者睇症，病人為取病假紙，勢湧往公院門診。」他指，按醫委會的註冊醫生專業守則，所有病人均有權得到及時和適當護理，促政府要處理「拒診」情況，不要待問題惡化才應對。