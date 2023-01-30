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30/01/2023

港迪士尼周四增聘逾600人 入職薪津達$2萬 首辦園內招工 即場面試

#香港迪士尼樂園 #招聘會
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　　【晴報專訊】香港迪士尼樂園將於本周四（2月2日），舉辦首個在園內進行的大型職業博覽及招聘會，屆持將提供逾600個全職及兼職職位空缺，初級前綫員工起薪連交通津貼最高達2萬元，更可即場面試。

 

鄭家濂（中）指招聘會歡迎少數族裔、中年或退休人士申請，左為吳俊億，右為梁婉婷。

 

　　樂園表示，今年適逢18周年，將推出5大驚喜節目，加上本港復常後訪港旅客愈來愈多，預計帶動人才需求。

 

香港迪士尼樂園未來將推出5大驚喜節目，料人手需求增。

 

　　香港迪士尼樂園招聘、薪酬及福利總監鄭家濂指，樂園未來將推出5大驚喜節目，包括「香港迪士尼樂園10K Weekend 2023」跑步盛事、Duffy與好友主題全新遊玩體驗、復仇者聯盟「新一代英雄」以全新方式與遊客互動、《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界等，加上通關後將帶來更多遊客，料人手需求增，故本周四將於園內舉辦首個招聘會「迪士尼創夢家開放日」，提供逾600個全職及兼職空缺，主要屬前綫職位，包括樂園和酒店營運等，有意者可即場申請及面試，亦歡迎少數族裔、中年或退休人士申請，盡量即日通知結果。

 

設在職培訓 發展路向明確

 

　　全職初級職位起薪點連交通津貼約每月1.5萬至2萬元，較去年增5.6%至11.1%；技術工種則按經驗面議；福利方面，今年起可免費享Disney+服務等。兼職時薪約73至100元，亦有交通津貼。鄭說，除設「迪士尼大學」提供在職培訓，營運團隊中9成的組長及經理，由內部晉升或招聘，發展路向明確，員工亦可申請轉職到不同部門橫向發展，及申請外間培訓及學習資助。

 

求職者宜真誠主動「做自己」

 

　　至於面試貼士，他坦言，求職者表現真誠、主動及愛與人接觸及「做自己」便可。如未能參與開放日，亦可於本月6至9日到樂園招聘中心即場面試。開放日亦將有部門介紹工作日常、發展楷梯及幕後花絮，並舉辦6場領袖分享會，有多間社福機構、大專院校等參與。

 

吳俊億（左）最難忘是有本地客隔月便入住酒店，關係如同家人。

 

　　2015年起實習的行李服務組長吳俊億指，在樂園工作可接觸世界各地文化，最難忘是有本地客隔月便入住酒店，關係如同家人，有次更帶能量飲品為他們打氣，十分窩心。熱愛排球的餐飲服務款待專員梁婉婷加入迪士尼12年，2014年起更成為迪士尼女子排球隊隊員。她形容，樂園既讓她在工作上多元化發展，又讓她可持續追求排球夢，機會難得。

 

　　現時各行各業搶人才，鄭指樂園待遇獨特，且秉持「Cast First」及「Happy Me，Happy Guest」理念，致力建立開心文化，去年在國際人力資源機構Universum調查獲選全港十大最具吸引力僱主。

 

 

 

轉載自: 晴報

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