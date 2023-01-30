  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

30/01/2023

雙喜臨門 關曜儁健身室開張迎太太生B

#關曜儁
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】憑無綫劇集《下流上車族》廣為人識的關曜儁（Leo），投資的健身室昨日正式開幕，獲朱敏瀚、羅毓儀、吳紫韻及緋聞男友「賈明昇」鄒兆霆等撑場。Leo接受本報訪問時說：「視后江美儀條纖腰成為健身室嘅招牌，好多人見到佢條腰都排住隊嚟報名，連我細細個睇到大嘅譚玉瑛姐姐都準備報名。」Leo太太昨日腹大便便現身，他笑言夫妻心情開始緊張，「我直情發噩夢見到自己一起身，BB已經瞓喺我隔籬，又夢到老婆要生，但我又開緊工！」他指忙完開幕儀式後便準備「走佬袋」，迎接寶貝女出世。

 

Leo（左二）獲羅毓儀、吳紫韻及鄒兆霆等圈中好友撑場。

 

　　朱敏瀚昨日特地捧場，他說︰「之前我知道拍《反黑路人甲》要曬肌，搵咗Leo幫我操，佢係我健身嘅啟蒙，我同張振朗都搵佢操。」至於羅毓儀自爆新年期間狂食變肥，因此要找Leo幫手︰「我唔知會唔會可以好似美儀姐有小蠻腰咁勁，因為我平時都係cosplay扮啞鈴，被人舉多啲！」

 

朱敏瀚大讚Leo是他的健身啟蒙老師。

 

轉載自: 晴報

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#關曜儁

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk