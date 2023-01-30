雙喜臨門 關曜儁健身室開張迎太太生B

【晴報專訊】憑無綫劇集《下流上車族》廣為人識的關曜儁（Leo），投資的健身室昨日正式開幕，獲朱敏瀚、羅毓儀、吳紫韻及緋聞男友「賈明昇」鄒兆霆等撑場。Leo接受本報訪問時說：「視后江美儀條纖腰成為健身室嘅招牌，好多人見到佢條腰都排住隊嚟報名，連我細細個睇到大嘅譚玉瑛姐姐都準備報名。」Leo太太昨日腹大便便現身，他笑言夫妻心情開始緊張，「我直情發噩夢見到自己一起身，BB已經瞓喺我隔籬，又夢到老婆要生，但我又開緊工！」他指忙完開幕儀式後便準備「走佬袋」，迎接寶貝女出世。

Leo（左二）獲羅毓儀、吳紫韻及鄒兆霆等圈中好友撑場。

朱敏瀚昨日特地捧場，他說︰「之前我知道拍《反黑路人甲》要曬肌，搵咗Leo幫我操，佢係我健身嘅啟蒙，我同張振朗都搵佢操。」至於羅毓儀自爆新年期間狂食變肥，因此要找Leo幫手︰「我唔知會唔會可以好似美儀姐有小蠻腰咁勁，因為我平時都係cosplay扮啞鈴，被人舉多啲！」

朱敏瀚大讚Leo是他的健身啟蒙老師。