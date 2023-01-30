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30/01/2023

【FX MONDAY】羅明立：聯儲局加息周期快結束　非美貨幣如何選擇？

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嘉賓：亨達集團總經理 羅明立

 

　　上周加拿大央行宣布加息25基點後，暗示將會暫停加息。聯儲局將於本周三晚（2日凌晨）公布議息結果，預料加息25基點。英倫銀行及歐洲央行則於本周四先後公布議息結果，市場預期兩大央行皆會加息50基點，當中以歐洲央行立場較鷹。澳洲第四季消費者物價指數按年升幅加速至7.8%，令通脹率達到42年來最高。另外，黑田東彥將於4月卸任央行行長，日本央行或會調整超寬鬆貨幣政策立場。在預期美息將於今年內見頂下，非美貨幣應如何選擇？

 

 

 

影片網址：https://youtu.be/1E4SgoX6z-A?t=72

 

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