銷量直逼Tesla！邊緣汽車品牌變「最大黑馬」！全球晶片大短缺，比亞迪靠甚麼突圍而出？

我們常常說，物極必反，一個產業景氣熱到最高點，通常都會逆轉而下，通常有很大的殺傷力。

2021年全世界都在搶晶片，尤其是車用的晶片告急，這是半導體業界開開心心的一年。不過美好的時光到了2022年便是盡頭，晶片的供求出現逆轉，全球大廠盈利及股價紛紛下跌。

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把時間軸推前兩年，一切電動車相關股票都升到上太空，但同樣地，2022年也跌到令人懷疑人生。

像Tesla，收入主要分布在未來的科技企業，隨著利率上升，其接演之後的市值也跟著縮水，再者，如今大環境轉差，大跌70%。

Tesla市值大跌有三大原因，第一是大環境的因素，首先是利率上升，大家都勒緊褲頭，標榜節能環保車的電動車，並不是人們優先選擇，紐約時報聲稱，幾個月之前買家要等好幾個月才能夠買到Tesla，現在幾日就有貨，分析員認為這個是需求疲弱的象徵，從Tesla最近降價20%等措施表明，市場對Tesla的需求非常低迷，在上海的Tesla工廠近來也會停工。

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第二，過往買家或投資者想追捧電動車，Tesla是唯一選擇，但近來各路人馬都在做，在美國，福特、通用和現代的電動車已經蠶食Tesla的市場佔有率，在中國本土有比亞迪等業者的激烈競爭，多年來一直屬於邊緣汽車品牌的比亞迪（BYD）在2022年異軍突起，成為行業最大的黑馬。根據市調機構LMC Automotive預測，比亞迪2022年的純電車銷量將較去年大增2.5倍，達106萬台，僅次於Tesla的142萬台，高居世界第二。

在歐洲，福士及其子公司，例如Audi的電動車銷量也在Tesla之上。

伴隨電動車到來的，還有新興的交通領域的技術生態，自動駕駛、雷射雷達、車載晶片廠商也紛紛出現在展會上。

而這家中國電動車之王，第一桶金就來自山寨豐田Toyota。

比亞迪2007年就開始買了一台豐田Corolla Altis拆開細細研究。第一款車，竟然就大膽照A貨豐田的全球暢銷車。坦白說，抄得還不錯，零組件的精合度高於吉利、奇瑞等同業。

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當時的民營車廠，車身模具都外包給台灣、韓國小廠開發。比亞迪董事長王傳福卻下了功夫，直接在日本挖角模具師傅，引進技術，全部自己做。

一台正版豐田Altis要賣20多萬人仔，這台山寨車F3只要8萬人民幣，登時成為暢銷車款，最高峰的2009年，一年賣到近30萬台，有段時間，深圳街頭的士都是比亞迪F3。

坦白講，當時總覺得「電動車」只是用來爭取政策支持、拿補貼。當時Tesla的Model S還沒有上市。很少人認為，純電車會在未來成為主流。沒想到，巴菲特竟然信了。

2022年11月16日，比亞迪還迎來第300萬輛新能源汽車的下線。最新資料顯示，2022年12月公司實現新能源汽車產量23.52萬輛，上年同期為93,945輛。 2022年全年實現產量187.7萬輛，同比增長209.17%。

但靠著山寨竄起，比亞迪以高度垂直整合的模式著稱，王傳福曾公開說過，「除了汽車玻璃、鋼板跟輪胎，比亞迪甚麼都自己做。」

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此時，外界才發現比亞迪的垂直整合程度，已達到舉世車壇無人能及的水準。既然自己做，疫情下讓其他車廠大傷腦筋的斷鏈問題，對比亞迪自然不成影響。這也是中國掀起新能源車浪潮時，比亞迪純電車可源源不絕供應，銷量狂飆主因。