  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

30/01/2023

【FOCUS】春節消費井噴　啟「拼經濟」序曲

#春節 #消費
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　長城、黃山；鼓浪嶼、張家界；秦始皇陵、西雙版納……中國優化防疫政策後首個春節假期，逾3億人次旅客豪斥逾3758億元，以井噴式人氣開啟2023年「拼經濟」序曲。總理李克強周末主持國常會，明言「乘勢而上，推動經濟運行在年初穩步回升」，並將「推動消費加快恢復」確定為經濟主拉動力。

 

商品消費略溫吞，春運數據遜預期

 

　　人，人，人！剛剛過去的春節黃金周，景點、餐廳、戲院，乃至十八線縣城的咖啡館，無不人頭攢動，生意火爆。經歷去年的負增長（-0.2%），「消費」獲最高層加持為今年「拼經濟」的主動力，到底能否勝任？

 

　　細看數據，熱鬧之下不乏陰影。相比個性民宿、連鎖酒店、餐飲堂食等服務銷售收入火箭式上衝，整體商品消費僅按年增10%；經濟重鎮上海旅游收入較去年不升反跌（166.4億　VS 177.2億）；春運啟幕前22天錄約8.5億人次出行，遠低過官方估計全程40天約20.95億人次的一半。

 

 

　　另有地產統計數據顯示，15個重點城市春節假期新樓成交僅386套，按年縮水逾58%，北京、廣州、深圳均為零成交，上海則成交16套。

 

需發展模式轉軌、分配再平衡配合

 

　　鑑於此，上海在兔年開工第二天領銜發布《提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，點名促進汽車、家電等大宗消費，包括對個人消費者6月底前置換購買純電動汽車，給予每車1萬元財政補貼，以及對購買綠色智能家電給予支付額10%、最高千元一次性補貼，未來勢有更多城市效仿。

 

　　此外，眼見內地百城新建商品住宅庫存連升49個月，去年底突破5.3萬平方米，河南鄭州宣布首套房房貸利率即日起降至3.8%，成為新年全國首個大尺度寬鬆的城市，同樣料引發新一輪按息下調潮。

 

　　但探討2023經濟穩步回升，必須回答的核心問題是，眼下的困境是否僅僅是疫情防控，還是有更深層挑戰，例如發展模式轉軌、分配再平衡？倘若無法恢復市場活力和收入信心，坊間熱議的超額儲蓄轉化為消費，恐障礙重重。

 

　　無獨有偶，人行、發改委等18個部門最新發布重磅指導意見，推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化，簡而言之，即是通過讓較貧窮的搬遷人口，獲得與較富裕的城鎮居民同等的公共服務，進而增加收入、促進消費。此會否是推動地方政府收入更多向家庭部門轉移的前奏，值得關注。

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#春節 #消費

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk