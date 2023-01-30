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30/01/2023

職場上沒有免費午餐！各為其主VS「自己友」？同集團工作又如何，不落井下石已叫功德無量？

#管理 #辦公室貼士 #職場 #打工仔 #人際關係 #辦公室政治
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　先和讀者拜年，祝兔年身體健康，萬事如意。

 

　　今年過年，特別開心，亦特別珍惜。疫情3年，雖有口罩，仍感受到人人笑逐顏開。上班開工，互派利是，多好。辦公室為甚麼一定充滿爾虞我詐？

 

　　即使沒有正面利益，大部分人都會分幫結派，不是自己人，不落井下石已叫功德無量。

 

　　朋友到一報館做開荒牛，期間千頭萬緒，很多版面要兼顧。老闆好意指示旗下另一公司負責人協助，他指令下屬某版面主管每天給朋友兩三段新聞。

 

　　這樣安排應該很好，版面主管反正每天自己都要做相同事。他又是專業，版面人手也不少，真是舉手之勞。朋友老闆原意是好，既然朋友做，即使做到也未必做得好，倒不如找專人幫幫他。

 

　　我說想深一層便覺不妥，幫的人未必願意，又怎會給他最好的文章呢？更何況版面主管也要做自己性質相同的版面，就更大理由不會把最好的東西給朋友了。

 

　　我的想法果然應驗。

 

　　朋友和版面主管見面跟進以後流程時，當面向他致謝，他毫無表情說：「不用謝，我都係take order啫。」

 

　　他意思是他上司叫他做，他take order而已。這是公事，明白。從他的用詞和語氣，更加證明我的憂慮，他並不想幫朋友。

 

　　於朋友而言，公事都要say thank you的，這既是禮貌，亦是應有之道。於該版面主管來說，他只是take order，他與朋友之間只是工作，講多無謂。

 

　　之後再沒有交往，只是他們下屬之間文章交收罷了。

 

　　直至一天，該版面主管的直屬上司離開公司，他寫短訊給朋友說「昨天我哋叫兄弟，互相幫忙；今日我哋各為其主，當然要畀錢啦。這個世界沒有免費午餐！」

 

　　他說得頭頭是道，卻忘記了他們是同一集團內工作，只是分公司不同。何來各為其主？他們的老闆都是那一個。但情況亦很清楚，朋友不是自己友，睬你都儍。

 

　　活了這麼多年，莫非不明白這些人情冷暖嗎？當然不會，不明白的是有些事不必說穿，不用戳破。但辦公室政治，有暗有明，防不勝防。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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