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30/01/2023

政府撤新冠確診隔離令！打工仔中招無徵狀照返工！請假要醫生紙？去邊度睇醫生？放AL大假期間患病點計？一文睇清！

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Text: Sammy Leung

　　政府於今日（30日）起取消向新冠確診人士發出隔離令的安排，而沒有徵狀的人士可自由外出或上班。打工仔如果確診，就一定要求診，並用「醫生紙」向公司申請病假。但大家中招了，到底可以去哪裏求醫呢？如果在有薪年假期間患病，打工仔患病期間是計算為病假還是有薪年假呢？政府在網上公布了一系列資料，今次一文就可以解答所有疑問了！

 

撤銷隔離令：快測陽性需要申報？

 

　　政府於1月30日起，不會再向新冠確診人士發出隔離令，進行隔離的人士由30日起將無須繼續隔離。根據政府新聞公報顯示，就算大家快測陽性，亦無須透過衞生署衞生防護中心的網上平台呈報。申報系統、申報表格及電話語音登記系統同日起停止服務。政府會停止向確診人士派發抗疫物資包。

 

　　如果新冠確診人士為香港居民，仍希望入住社區隔離設施可聯絡WhatsApp服務平台：5233 2939、電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk或微信帳號：fsd_cif，通知消防處接送。不過，使用隔離設施的人士最多可逗留7天，提早離開不需要陰性快測結果，離開後不能返回隔離設施。

 

（圖片來源：UNSPLASH）

 

新冠確診人士出現明顯的病徵或沒有徵狀，可以怎樣做？去哪些診所求診？

 

　　如果新冠確診人士屬高危人士或出現明顯的病徵，記得盡快求醫；沒有徵狀的人士可自由外出或上班；檢測陽性的學生不應回校上課，直至快測陰性。但要記得，身體不適的打工仔，是需要取得病假證明書向公司請假。

 

　　醫院管理局指，除錦田診所及瀝源普通科門診診所外，其餘71間普通科門診診所會由31日開始恢復正常服務，並會為新冠確診病人提供治療。為確保較高風險確診病人（包括長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人）可適時接受治療，普通科門診診所會預留1,000個診症名額，較高風險的確診病人，可透過3個途徑預約普通科門診的診症服務︰

 

1.    手機應用程式「HA GO」：「新冠關愛預約（普通科門診）」程式預約

2.    普通科門診電話：預約時會按病人輸入的資料，為長者病人預約長者籌

3.    醫管局支援熱線1836 115：人提供適當協助，包括轉介有需要的確診病人

 

　　其他確診病人可透過「HA GO」內的「預約普通科門診」程式及普通科門診電話預約系統預約。輕微病徵的病人可以向可處方新冠口服藥物的私家醫生求診。

 

有關私家醫生名單連結：www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf

 

下一頁：打工仔在有薪年假期間患病點算？

 

 

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