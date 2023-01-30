  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

30/01/2023

黃子華林海峰舞台劇《愛我別走》門票開賣勁吸70萬人輪候！仲有一個方法撲飛？保證坐頭5行！仲有《愛我別走》特別版口罩！（附買飛詳情＋連結）

#林海峰 #黃子華 #maskology #戲曲中心大劇院 #西九文化區 #陳曙曦 #莊梅岩 #舞台劇 #愛我別走
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　黃子華、林海峰合演的舞台劇《愛我別走》今早正式公開售票，吸引逾60萬人排隊輪候（官方指「撲飛」頁面的輪候人數曾經高達70萬），實在太瘋狂！編輯當然都有排埋一份，不幸排3萬多位（其他同事排22萬、25萬、30萬位……），無緣欣賞「黃子華X林海峰X莊梅岩」這個重磅組合的最新作品！不過小編發現，《愛我別走》贊助商「Maskology口罩．學」今早宣布，將於明天（1月31日）上午10時獨家發售「《愛我別走》特別版口罩連門票套裝」，其中$980門票更保證坐前五行！即睇詳情！

 

編輯和同事同時間登入買飛網頁，結果……

 

《愛我別走》$980門票套裝（前五行）

售價：$3,220 （限購一套）

可選日期：3月2日、3月3日

註：只限星級會員或尊尚會員購買

 

（圖源：maskology官網）

 

《愛我別走》$480門票套裝（位置隨機）

售價：$1,720（限購兩套）

可選日期：3月1－4日及3月7日

註：只限星級會員或尊尚會員購買

 

（圖源：maskology官網）

 

更多詳情及購買連結（按此

 

（圖源：maskology官網）

 

舞台劇《愛我別走》詳情

編劇：莊梅岩

導演：陳曙曦

演員：黃子華、林海峰

日期：2023年2月24至4月16日

時間：晚上8時

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

官方Facebook專頁（按此

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#林海峰 #黃子華 #maskology #戲曲中心大劇院 #西九文化區 #陳曙曦 #莊梅岩 #舞台劇 #愛我別走

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk