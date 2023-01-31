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31/01/2023

海洋公園請350全職 13月糧招人才 逢周四即場面試

#海洋公園 #招聘
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　　【晴報專訊】隨着訪港旅客續增，海洋公園表示，將恢復全面開放，令人手需求急增，包括水上樂園在內，園方將為350個全職空缺進行招聘，當中250個屬前綫職位，以餐飲、零售及機動遊戲場地執行為主，亦包括動物保育及訓練員，應徵者可逢周四可到人力資源部即場面試，園方更強調可享13個月糧等。

 

林美瓊（左二）指海洋公園將恢復全面開放，人手需求急增。左一為嚴軍焯，右二為朱永曦，右一為蔡展民。

 

　　有遊樂設施執行部員工透露，原來不少同事都是機動遊戲迷，「由遊客玩到變員工」。

 

　　海洋公園人力資源部主管林美瓊指，隨着防疫措施放寬，中港通關，到訪海洋公園及水上樂園訪客料續增，公園將恢復全面開放，人手需求急增，故提供350個全職空缺，其中250個為前綫職位，以餐飲、零售及機動遊戲場地執行為主。有興趣者可逢周四到人力資源部即場面試，或上網申請，如相關職位已招滿人手，會轉介至其他部門。

 

獨有工種安排培訓 完善晉升楷梯

 

　　林說，動物保育及訓練員等屬海洋公園獨有工種，會安排內部培訓和坊間專業培訓，有完善職業楷梯，除達一定年資且水平達標後，有晉升機會，更可申請跨部門實習。她指，求職者應具服務精神、積極主動並掌握基本廣東話、英語和普通話；部分職位如獸醫技術員，則要有相關學歷和經驗。

 

　　水上設施營運助理經理嚴軍焯指，水上樂園部分職位須通過水試，但亦有不懂游泳者可勝任的工作，如活動統籌專員，職責是編排活動和解答查詢等。嚴又稱，部門除提供美國認證的國際救生員訓練課程，更會定時舉辦生日會和小型頒獎禮，提高同事間凝聚力。

 

水上樂園部分職位須通過水試，但亦有不懂游泳者可勝任的工作。（資料圖片）

 

機動遊戲迷 「由遊客玩到變員工」

 

　　遊樂設施執行部區域經理朱永曦，自小熱愛玩機動遊戲，一直憧憬可每天去海洋公園，某次看到園方招聘廣告，便申請做兼職，後轉為全職，更一做15年。他形容不少同事「由遊客玩到變員工」，但員工要接受機動遊戲培訓，每部30小時，通過考試才可獨自操控，2年間考到12個操控牌，即可晉升，又說公園設施不斷推陳出新，持續帶來新鮮感和發展機會。

 

朱永曦（右）自小熱愛玩機動遊戲，於海洋公園工作已15年。

 

　　至於最難忘經驗，朱永曦笑言，有批碰碰車「擁躉」，每天公園甫開門便排隊入場玩，甚至跟他說：「又黎揸返架私家車」。

 

　　餐廳經理蔡展民則形容，公園的餐飲工作較「舒適」，大時大節也可放假與家人共聚天倫；近年增設酒吧和咖啡室，更可學調酒、咖啡拉花，最快9個月晉升1次。而最令他有滿足感，是有小朋友很喜歡他為食客準備的小魔術，更連續3日說要找「魔術叔叔」，令他感動。

 

 

 

轉載自: 晴報

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