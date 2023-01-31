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31/01/2023

餃子的原罪

#台灣 #餃子 #侯友宜 #民進黨
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　餃子堪稱經典中華民族庶民日常食物，應該人人都吃過，形象算是良好無害，連韓國人都想出手搶奪餃子發源地的頭銜。但是台灣今年的農曆年節，卻因為無所不用其極的政治攻擊，害得無辜的餃子被狂貼標籤，淪為罵戰焦點。

 

　　政治人物也要過年，但是就像偶像藝人經營媒體，也必須不時發布動態貼近支持者。藍營聲勢最高的新北市長侯友宜動見觀瞻，樹大招風。在社群網站分享自家年夜飯，卻因為他手中端了一盤胖嘟嘟的餃子，說滿滿餡料像是家人間飽滿的幸福。沒想到綠營側翼網軍頓時發動鋪天蓋地的一波波攻擊，抨擊身為閩南人的侯友宜過年吃水餃，是要表態向深藍的外省北方人靠攏。

 

國民黨籍新北市長侯友宜過年吃餃子，被綠營網軍批評為收買藍營外省人博取支持。

 

　　根據侯友宜臉書所寫，這盤『金元寶』水餃，不僅獻給家人，也要藉此祝福每位市民及各行各業的好朋友，……『一顆顆水餃，外表很樸實，裡頭卻是滿滿的餡料，如同家人間的愛一樣，平淡的日常，就是最飽滿的幸福』。」仔細端詳侯家的年夜飯餐桌，營養均衡，族群融合，有餃子，也有台灣流行的蘿蔔糕（蘿蔔閩南語是菜頭，具有好彩頭之意），幾盤青菜豆乾再加兩三盤肉類，不料一盤餃子卻在綠營眼中犯了天條。

 

　　小題大作，當然引發論戰，另一方蔡英文公布的年夜飯立刻也遭到檢視。採取法式料理擺盤，其中的甜點「黑金流沙芝麻包」，大家都覺得也絕非典型台灣式年菜。因為比較肯秉持良心大膽表達的民進黨立委高嘉瑜，講太多真話被綠營黑化，所以蔡英文年夜飯的菜色還被發現有一道「油炸糕加魚」，被解讀為藉著年夜飯對高嘉瑜洩憤。開開玩笑無所謂，我認為其實年菜隨人愛吃甚麼都無所謂，若是自己戴上有色眼鏡，一切當然都會染上政治色彩。食物是神聖的，不要隨便抹黑抹紅抹藍抹綠。

 

　　侯友宜面對抨擊，無奈回應表示，水餃就是平常的主食。至於蔡英文也被起底，據說蔡英文相當喜歡吃水餃，2016年8月拜訪日照中心，也曾經與爺爺奶奶們一起包水餃。還有金門人跳出來透露，閩南的金門團圓飯也會吃餃子，因為金門有許多大陸外省退役老兵定居，過節當然包水餃，所以當地小孩子就會跑去串門子順便吃水餃，變成一種風俗。金門是族群融合的典範之地，當年國共情勢仍緊張時，在前線大吃餃子也不怕被冠上「心向大陸」的標籤，沒想到如今在民進黨治下，吃個餃子也成了原罪，實在可悲。

 

 

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