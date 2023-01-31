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31/01/2023

日本2023櫻花開花地圖出爐！預測1,000個觀賞點開花+盛開日期！附東京、京都5大賞櫻推介

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Text: Sammy Leung

　　今年大家計劃去哪裏旅行呢？如果想去日本觀賞櫻花，是時候要買機票、訂酒店了！最近，日本氣象株式會社已經公布2023第2回櫻花開花預測地圖，東京、大阪等地開始開花日期皆為3月。如果大家想到日本賞櫻，記得要留意開花及開滿日期。今年大家不能錯過了。

 

　　每年一到3月尾、4月，不少人都會考慮去日本賞櫻。但因為疫情的影響，相信大家都已經好久沒有看過櫻花了。日本氣象株式會社在2023年1月26日公布2023第2回櫻花開花預測地圖。

 

2023第2回櫻花開花預測地圖（圖片來源：日本氣象株式會社）

 

日本氣象株式會社預測如下：

 

●    札幌：4月2日開花、5月2日盛開

●    青森：4月18日開花、4月22日盛開

●    宮城：4月6日開花、4月10日盛開

●    東京：3月21日開花、3月29日盛開

●    金澤：4月2日開花、4月7日盛開

●    長野：4月6日開花、4月11日盛開

●    名古屋：3月25日開花、4月3日盛開

●    京都：3月27日開花、4月4日盛開

●    大阪：3月28日開花、4月4日盛開

●    和歌山：3月27日開花、4月4日盛開

●    廣島：3月26日開花、4月4日盛開

●    高知：3月22日開花、3月30日盛開

●    福岡：3月24日開花、4月2日盛開

●    鹿兒島：3月28日開花、4月7日盛開

 

日本氣象株式會社預測（圖片來源：日本氣象株式會社）

 

　　除了主要地區外，還有日本全國約1,000個櫻花觀賞點的開花和盛開日期預測！

 

2023第2回櫻花開花預測地圖（圖片來源：日本氣象株式會社）

 

日本1000個櫻花觀賞點的開花和盛開日期預測

 

下一頁：東京賞櫻推介

 

 

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