冧莊加拿大男歌手獎 姜濤：唔會令大家再失望

【晴報專訊】MIRROR人氣王姜濤自元旦日在商台《叱咤樂壇頒獎典禮2022》亮相後，其演出及身形遭負評，他至今未有更新社交網站。日前「加拿大至HIT中文歌曲排行榜全國總選」宣布得獎名單，姜濤冧莊贏得「至HIT推崇男歌手」大獎，又憑歌曲《風雨不改》獲得「專業推崇10大粵語歌曲」之一；至於MIRROR亦蟬聯「至HIT推崇組合」大獎。姜濤特別錄音感謝主辦單位及加拿大「姜糖（姜濤粉絲）」，他說︰「第一年攞嘅時候，老實講無咁大概念，依家攞咗令我霎時諗起，大家一直默默支持我，呢樣好感動！我會努力㗎啦，唔會令大家再失望。」

姜濤目前正閉關，絕迹社交網。（資料圖片）

此外，姜濤隊友「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）飛往日本工作，他們抵埗後分享在當地大歎美食的相片。Anson Lo媽媽日前生日，孝順的Anson Lo因不在港而提早慶祝，並留言：「辛苦教母27年的照顧，我愛你。」而Jeremy則在東京鐵塔打卡，然後與Anson Lo歎日式火鍋，粉絲紛紛表示超羨慕。

Anson Lo提早為母親慶祝生日。（IG圖片）

Jeremy首次到訪東京鐵塔，表現雀躍。（IG截圖）